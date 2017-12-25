Instagram-2017: самые популярные девушки с оружием

Фотографии девушек с оружием редко воспринимаются серьезно — мол, не женское это дело. Но на Западе, где оружейная культура хорошо развита, девушка может на уровне эксперта рассказать, в чем преимущество телескопического приклада, зачем ставить алюминиевое цевье и чем хорошо ложе от Magpul.

Часть «оружейных моделей» раньше служили в армии, другие просто увлекаются огнестрелом, выезжая в свободное время в тир, третьи владеют собственным оружейным бизнесом. 42.TUT.BY собрал пятерку самых популярных Instagram-аккаунтов девушек, которые с оружием на «ты».

Кейси Кук

Владелица собственного оружейного магазина Кейси Кук (Casey Cook) не упускает шанса сфотографироваться с любимыми «игрушками», за чем следят ее 148 тысяч подписчиков в Instagram .

В ее арсенале много кастомного и эксклюзивного оружия, например, пистолет-пулемет KRISS Vector. Девушка увлекается фитнесом и поддерживает отличную форму, успевая при этом смотреть за детьми и заниматься домашними делами.



Фото: instagram.com/buff_cookie



Фото: .instagram.com/buff_cookie



Фото: instagram.com/buff_cookie

Кристи Эйн (Chrysti Ane)