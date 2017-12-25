|
Биткоин вырос больше чем на тысячу долларов за сутки
26.12.2017 16:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 дек — Sputnik. Курс криптовалюты сегодня вырос больше чем на 9% и достиг 15,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные ресурса Coindesk.
За несколько дней до падения курс биткоина достиг рекордных 19, 6 тысячи долларов. Растет курс не только биткоина, но и другой популярной криптовалюты Ethereum, который сегодня превысил 760 долларов.
В этом месяце торги с участием криптовалют начались на крупной чикагской бирже. Это спровоцировало рост курса криптовалюты, которая в течение следующих дней все же подешевела более чем на 20%.
Популярность криптовалюты спровоцировало открытие в белорусском вузе БНТУ специальности "криптовалюты и деривативы", которая набирает популярность среди абитуриентов, а Беларусь на минувшей неделе декретом президента Беларуси стала первой в мире страной, которая фактически легализовала криптовалюты. Процесс ее добычи в стране не облагается налогом, понятие официально вводится в оборот.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшую неделю курс криптовалюты пережил рекордное падение до 12 тысяч долларов.
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии