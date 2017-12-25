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Биткоин вырос больше чем на тысячу долларов за сутки

26.12.2017 16:53 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 дек — Sputnik. Курс криптовалюты сегодня вырос больше чем на 9% и достиг 15,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные ресурса Coindesk.

За несколько дней до падения курс биткоина достиг рекордных 19, 6 тысячи долларов. Растет курс не только биткоина, но и другой популярной криптовалюты Ethereum, который сегодня превысил 760 долларов.

В этом месяце торги с участием криптовалют начались на крупной чикагской бирже. Это спровоцировало рост курса криптовалюты, которая в течение следующих дней все же подешевела более чем на 20%.

Популярность криптовалюты спровоцировало открытие в белорусском вузе БНТУ специальности "криптовалюты и деривативы", которая набирает популярность среди абитуриентов, а Беларусь на минувшей неделе декретом президента Беларуси стала первой в мире страной, которая фактически легализовала криптовалюты. Процесс ее добычи в стране не облагается налогом, понятие официально вводится в оборот.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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За минувшую неделю курс криптовалюты пережил рекордное падение до 12 тысяч долларов.

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