МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусский национальный технический университет запланировал открытие новой специальности по работе с криптовалютами задолго до того, как президент подписал декрет "О развитии цифровой экономики", сообщили в вузе.



© REUTERS/ Dado Ruvic Биткоин вырос больше чем на тысячу долларов за сутки

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ объявил набор желающих пройти обучение по специализации "криптовалюты и деривативы".

Начало занятий запланировано на март 2018 года, за несколько дней удалось набрать уже почти полную группу абитуриентов. Обучение будет проводиться по следующим направлениям: операции с криптовалютами, операции с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн, ICO – как альтернатива IPO.

"Для открытия новой специальности необходимо наличие научной школы, материальной базы и информационных ресурсов. Если университет отвечает трем этим критериям, в Министерстве образования могут принять решение об открытии новой специальности. Пока базы, включая кадровую, нет, никто не позволит открыть специальность", – рассказал проректор БНТУ Георгий Вершина и добавил, что большинство желающих обучаться на новой специальности по роду деятельности связаны с информационными технологиями.

В университете не понимают возникшей вокруг открытия специальности шумихи и уверены, что есть ряд специальностей, которые перспективнее вновь образованной.

"Шли бы на нанотехнологии в машиностроении, но все хотят играть в биткоины. Даже родственники звонили и спрашивали, что за специальность. Перспективных сфер много, от атомной энергетики до нанотехнологий, другое дело, что увлекли всех именно криптовалюты. Но для расширения кругозора это хорошо", – считает проректор БНТУ.

На вопрос, можно ли будет новую профессию применить в жизни, Вершина ответил философски – кадровая база в университете есть, а вот чем заняться специалисту с такой записью в дипломе, пусть решает рынок.

"То ли провалится, как в Китае (Нацбанк Китая запретил ICO – Sputnik), то ли вырастет, как в Америке", – резюмировал собеседник.