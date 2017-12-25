ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проректор БНТУ: все хотят "играть" в биткоины

26.12.2017 17:03 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 дек – Sputnik. Белорусский национальный технический университет запланировал открытие новой специальности по работе с криптовалютами задолго до того, как президент подписал декрет "О развитии цифровой экономики", сообщили в вузе.

Проректор БНТУ: все хотят "играть" в биткоины
© REUTERS/ Dado Ruvic
Биткоин вырос больше чем на тысячу долларов за сутки

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ объявил набор желающих пройти обучение по специализации "криптовалюты и деривативы".

Начало занятий запланировано на март 2018 года, за несколько дней удалось набрать уже почти полную группу абитуриентов. Обучение будет проводиться по следующим направлениям: операции с криптовалютами, операции с фьючерсами криптовалют, использование технологии блокчейн, ICO – как альтернатива IPO.

"Для открытия новой специальности необходимо наличие научной школы, материальной базы и информационных ресурсов. Если университет отвечает трем этим критериям, в Министерстве образования могут принять решение об открытии новой специальности. Пока базы, включая кадровую, нет, никто не позволит открыть специальность", – рассказал проректор БНТУ Георгий Вершина и добавил, что большинство желающих обучаться на новой специальности по роду деятельности связаны с информационными технологиями.

В университете не понимают возникшей вокруг открытия специальности шумихи и уверены, что есть ряд специальностей, которые перспективнее вновь образованной.

"Шли бы на нанотехнологии в машиностроении, но все хотят играть в биткоины. Даже родственники звонили и спрашивали, что за специальность. Перспективных сфер много, от атомной энергетики до нанотехнологий, другое дело, что увлекли всех именно криптовалюты. Но для расширения кругозора это хорошо", – считает проректор БНТУ.

На вопрос, можно ли будет новую профессию применить в жизни, Вершина ответил философски – кадровая база в университете есть, а вот чем заняться специалисту с такой записью в дипломе, пусть решает рынок.

"То ли провалится, как в Китае (Нацбанк Китая запретил ICO – Sputnik), то ли вырастет, как в Америке", – резюмировал собеседник.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группы желающих обучаться в БНТУ по специальности "криптовалюты и деривативы" уже почти сформированы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Биткоин вырос больше чем на тысячу долларов за сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика