Умный город, умный дом: архитектура EcoStruxure от компании Schneider Electric

Наверняка вы слышали об интернете вещей. Сегодня возможность подключения к сети обычных бытовых вещей и их взаимодействия между собой обсуждают на международных выставках и конференциях, об этом пишут и рассказывают СМИ. Считается, что совсем скоро четвертая промышленная революция охватит большинство европейских городов. Компания Schneider Electric представила архитектуру EcoStruxure, которая, по сути, может стать первым шагом к созданию интернета вещей на крупном производственном предприятии или у себя дома.

Впервые об «умном» доме рассказал Рэй Брэдбери в рассказе «Будет ласковый дождь»: печь сама жарила яичницу с беконом, готовила тосты, а кофеварка варила кофе. Теперь представьте, что то же самое происходит на вашей кухне: управлять бытовой техникой можно с помощью смартфона. Мультиварка сама приготовит ужин, пока вы находитесь на работе, к вашему приходу вскипит чайник, а стиральная машина самостоятельно организует стирку. Заманчиво? Устройство с подключением к локальной или глобальной сети в EcoStruxure называется connected product и относится к первому уровню в архитектуре. Приборы, подключенные к одной сети, взаимодействуют друг с другом и обмениваются данными.