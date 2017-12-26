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Умный город, умный дом: архитектура EcoStruxure от компании Schneider Electric

26.12.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Наверняка вы слышали об интернете вещей. Сегодня возможность подключения к сети обычных бытовых вещей и их взаимодействия между собой обсуждают на международных выставках и конференциях, об этом пишут и рассказывают СМИ. Считается, что совсем скоро четвертая промышленная революция охватит большинство европейских городов. Компания Schneider Electric представила архитектуру EcoStruxure, которая, по сути, может стать первым шагом к созданию интернета вещей на крупном производственном предприятии или у себя дома.
 
Впервые об «умном» доме рассказал Рэй Брэдбери в рассказе «Будет ласковый дождь»: печь сама жарила яичницу с беконом, готовила тосты, а кофеварка варила кофе. Теперь представьте, что то же самое происходит на вашей кухне: управлять бытовой техникой можно с помощью смартфона. Мультиварка сама приготовит ужин, пока вы находитесь на работе, к вашему приходу вскипит чайник, а стиральная машина самостоятельно организует стирку. Заманчиво? Устройство с подключением к локальной или глобальной сети в EcoStruxure называется connected product и относится к первому уровню в архитектуре. Приборы, подключенные к одной сети, взаимодействуют друг с другом и обмениваются данными.
 

 
При возникновении форс-мажора начинает действовать специальный софт, который призван обеспечивать безопасность всей системы в режиме реального времени, отвечать за состояние оборудования и сбор данных о происходящих процессах. Сбор и обработка первичной информации – второй уровень EcoStruxure. Данные о количестве чашек кофе, расходе воды стиральной машиной за определенный промежуток времени отправляются в облачное хранилище.
 
Анализ данных в облаке выполняется на третьем уровне архитектуры. По его результатам пользователь получает рекомендации по оптимизации происходящих в системе процессов. Так, если вы замечаете перерасход электроэнергии, можно через специальное приложение в смартфоне отправить в систему запрос на анализ энергопотребления бытовой техникой за конкретный период времени. Если увеличились показания водосчетчика, поступаем аналогичным образом. Приложение построит график потребления воды и предложит рекомендации по снижению расходов.
 
Получается, что EcoStruxure объединяет три уровня взаимодействия вещей в «умном» доме. Архитектуру можно применять на производственных предприятиях, в медицинских центрах, школах, детских садах. На первом уровне применяется комплекс продуктов Schneider Electric: блоки бесперебойного питания, автоматические выключатели, датчики пожарной сигнализации, контроллеры Smart Panel. На втором уровне используется система SmartStruxure Solution, а на третьем — StruxureWare Building Operation. Среда для передачи данных представлена структурированной кабельной системой Actassi.
 

 
Каковы преимущества внедрения EcoStruxure? Опыт строительства «умных» предприятий в Европе свидетельствует о том, что капиталовложения заказчиков снижаются в несколько раз. Это касается и обслуживания объекта в будущем. Кроме того, повышается физическая и техническая безопасность здания.

Умный город, умный дом: архитектура EcoStruxure от компании Schneider Electric


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