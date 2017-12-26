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Дом из будущего: интернет вещей и мультимедийные щиты Pragma IT

26.12.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сегодня интернет вещей – одно из самых перспективных направлений. Что означает это понятие? Интернетом вещей называют систему объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним объектов. В них установлены специальные датчики и специальный софт, который позволяет собирать и анализировать данные, а также обмениваться ими без участия человека. Эти процессы происходят автоматически, пользователь управляет устройствами удаленно.
 
Устройства, находящиеся в системе, смогут обмениваться данными на расстоянии до 10 км. По самым смелым прогнозам, подзаряжать их не придется на протяжении 10 лет. С каждым годом оборудование, с помощью которого будет происходить взаимодействие вещей в системе, становится все дешевле. Это означает, что четвертая промышленная революция вот-вот наступит, и интернет вещей из сказки превратится в быль.
 
Считается, что наибольшую пользу интернет вещей принесет в электроэнергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве, транспортировке и хранении грузов. Наряду с понятием «интернет вещей» часто используют определения «умный город» и «умный дом».
 
«Умный» дом – волшебство существует
 
Об «умном» доме, в котором рутинные действия выполняются автоматически без участия хозяев, рассказывали писатели-фантасты еще в прошлом веке. Не жизнь, а мечта: по желанию домочадцев сами включаются и выключаются бытовые приборы, открываются гаражные ворота, поливаются цветы, варится кофе и так далее. Сегодня «умный» дом отнюдь не фантазия, а перспектива, которая ожидает нас в ближайшем будущем.
 
Внедрение «умных» домов принесет экономический эффект в размере нескольких миллиардов долларов. Некоторые технологии, которые будут функционировать в домах будущего, доступны уже сейчас. Например, компания Schneider Electric разработала приложение Wiser Room для Android и iOS, которое подключается к выключателям Schneider Electric серии Merten D-Life посредством Bluetooth и настраивает их работу.
 

 
Основное преимущество внедрения «умных» домов заключается в снижении расходов при их эксплуатации. Кроме того, можно избежать крупных затрат, связанных с порчей или потерей имущества. Создание «умного» дома можно начать с установки мультимедийных щитов Pragma IT и Mini Pragma IT компании Schneider Electric.
 
Pragma IT и Mini Pragma IT – как это работает
 
С помощью пластиковых щитов Pragma IT и Mini Pragma IT можно собрать в единую систему коммуникационные аппараты: модемы, телевизионные сплиттеры, Wi-Fi-роутеры. Внешне корпуса мультимедийных щитов напоминают распределительные щиты Pragma и Mini Pragma. Mini Pragma IT представляет собой встраиваемые шкафы в 2-3 ряда высотой, посредством которых можно включить в систему до 12 модулей. Щит гарантирует высокий уровень безопасности — IP40, IP41 с дополнительным уплотнителем. Для всех устройств предусмотрены матовые непрозрачные дверцы белого цвета.
 

 
Pragma IT – это комплект навесных или встраиваемых шкафов в 3 ряда высотой и шириной 13 или 18 модулей. Монтировать щиты удобно с помощью специальных фиксаторов Famili Fix, которые служат для установки на монтажную плату. Комплект поставки 3-рядных щитов включает DIN-рейки.
 

 
Главные плюсы Pragma IT и Mini Pragma IT заключаются в аккуратном, лаконичном дизайне и структурировании слаботочных и мультимедийных систем. Здесь не используются типовые схемы подключения и схемы применения с примерами. При желании можно превратить Pragma IT в щит видеонаблюдения, установив в нем необходимые для этого устройства.

Дом из будущего: интернет вещей и мультимедийные щиты Pragma IT


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