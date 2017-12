Дом из будущего: интернет вещей и мультимедийные щиты Pragma IT

Сегодня интернет вещей – одно из самых перспективных направлений. Что означает это понятие? Интернетом вещей называют систему объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним объектов. В них установлены специальные датчики и специальный софт, который позволяет собирать и анализировать данные, а также обмениваться ими без участия человека. Эти процессы происходят автоматически, пользователь управляет устройствами удаленно.

Устройства, находящиеся в системе, смогут обмениваться данными на расстоянии до 10 км. По самым смелым прогнозам, подзаряжать их не придется на протяжении 10 лет. С каждым годом оборудование, с помощью которого будет происходить взаимодействие вещей в системе, становится все дешевле. Это означает, что четвертая промышленная революция вот-вот наступит, и интернет вещей из сказки превратится в быль.

Считается, что наибольшую пользу интернет вещей принесет в электроэнергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве, транспортировке и хранении грузов. Наряду с понятием «интернет вещей» часто используют определения «умный город» и «умный дом».

«Умный» дом – волшебство существует

Об «умном» доме, в котором рутинные действия выполняются автоматически без участия хозяев, рассказывали писатели-фантасты еще в прошлом веке. Не жизнь, а мечта: по желанию домочадцев сами включаются и выключаются бытовые приборы, открываются гаражные ворота, поливаются цветы, варится кофе и так далее. Сегодня «умный» дом отнюдь не фантазия, а перспектива, которая ожидает нас в ближайшем будущем.

Основное преимущество внедрения «умных» домов заключается в снижении расходов при их эксплуатации. Кроме того, можно избежать крупных затрат, связанных с порчей или потерей имущества. Создание «умного» дома можно начать с установки мультимедийных щитов Pragma IT и Mini Pragma IT компании Schneider Electric.

Pragma IT и Mini Pragma IT – как это работает

С помощью пластиковых щитов Pragma IT и Mini Pragma IT можно собрать в единую систему коммуникационные аппараты: модемы, телевизионные сплиттеры, Wi-Fi-роутеры. Внешне корпуса мультимедийных щитов напоминают распределительные щиты Pragma и Mini Pragma. Mini Pragma IT представляет собой встраиваемые шкафы в 2-3 ряда высотой, посредством которых можно включить в систему до 12 модулей. Щит гарантирует высокий уровень безопасности — IP40, IP41 с дополнительным уплотнителем. Для всех устройств предусмотрены матовые непрозрачные дверцы белого цвета.