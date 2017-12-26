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Хидео Кодзима пообещал всех удивить в 2018 году
26.12.2017 22:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Хидео Кодзима в ходе одного из недавних интервью отметил, что разработка Death Stranding идет слишком хорошо и быстро, поэтому в 2018 году нас всех ждет некий анонс, который «всех удивит». Глава Kojima Productions не уточнил, о чем идет речь - может, Death Stranding выйдет на прилавки значительно раньше, чем все ожидают. Так или иначе, но совершенно ясно, что в следующем году точно состоится демонстрация геймплея.
Death Stranding может стать самой дорогой игрой в истории компании Sony. По слухам, издательство не жалеет денег на новое творение Хидео Кодзимы.
Проект заставит игроков задуматься о смысле жизни, предназначении человеческого рода, существовании параллельных миров, влияния СМИ на людей, правительственных манипуляциях и сокрытии медицинских достижений по продлению жизни.
Выход ожидается эксклюзивно на PS4.
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Хидео Кодзима в ходе одного из недавних интервью отметил, что разработка Death Stranding идет слишком хорошо...
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