Хидео Кодзима пообещал всех удивить в 2018 году

Хидео Кодзима в ходе одного из недавних интервью отметил, что разработка Death Stranding идет слишком хорошо и быстро, поэтому в 2018 году нас всех ждет некий анонс, который «всех удивит». Глава Kojima Productions не уточнил, о чем идет речь - может, Death Stranding выйдет на прилавки значительно раньше, чем все ожидают. Так или иначе, но совершенно ясно, что в следующем году точно состоится демонстрация геймплея.





Death Stranding может стать самой дорогой игрой в истории компании Sony. По слухам, издательство не жалеет денег на новое творение Хидео Кодзимы.

Проект заставит игроков задуматься о смысле жизни, предназначении человеческого рода, существовании параллельных миров, влияния СМИ на людей, правительственных манипуляциях и сокрытии медицинских достижений по продлению жизни.

Выход ожидается эксклюзивно на PS4.