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Хидео Кодзима пообещал всех удивить в 2018 году

26.12.2017 22:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Хидео Кодзима в ходе одного из недавних интервью отметил, что разработка Death Stranding идет слишком хорошо и быстро, поэтому в 2018 году нас всех ждет некий анонс, который «всех удивит». Глава Kojima Productions не уточнил, о чем идет речь - может, Death Stranding выйдет на прилавки значительно раньше, чем все ожидают. Так или иначе, но совершенно ясно, что в следующем году точно состоится демонстрация геймплея.

Хидео Кодзима пообещал всех удивить в 2018 году

Death Stranding может стать самой дорогой игрой в истории компании Sony. По слухам, издательство не жалеет денег на новое творение Хидео Кодзимы. 

Проект заставит игроков задуматься о смысле жизни, предназначении человеческого рода, существовании параллельных миров, влияния СМИ на людей, правительственных манипуляциях и сокрытии медицинских достижений по продлению жизни.

Выход ожидается эксклюзивно на PS4.

 
 
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Хидео Кодзима в ходе одного из недавних интервью отметил, что разработка Death Stranding идет слишком хорошо...

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