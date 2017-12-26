Samsung Galaxy S9 и S9+ выйдут в начале марта, а фотографии печатных плат подтверждают наличие разъема для наушников

Компания Samsung Electronics готовоит запуск массового производства смартфонов Galaxy S9 и S9+, пока не представленных официально. Издание ETNews утверждает, что сборка устройств начнется в январе 2018 года, а сейчас идет подготовка основных компонентов. Источник также отмечает, что анонс Galaxy S9 и S9+ состоится на пресс-мероприятии во время выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта, а выход на прилавки несколькими днями позже.





Кроме того, в сети появились фотографии печатных плат Galaxy S9, которые подтверждают, что Samsung пока не собирается отказываться от разъема 3,5мм Jack для наушников, что несомненно является верным решением, потому на данном этапе отказ сулит лишь проблемы с использованием переходников.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus приписывают экраны 5,8 и 6,2 дюйма и аккумулятор емкостью 3200 мАч для основной модели. Недавние тесты Geekbench показали, что устройства по производительности остают от основного конкурента в лице Apple iPhone X.