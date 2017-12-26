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Количество исков, выдвинутых против Apple по причине замедления старых моделей iPhone, стремительно растет

26.12.2017 07:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Несколько дней назад Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защититы от выхода устройств из строя, и теперь компания сталкнулась со стремительно растущим количеством исков. Напомним, замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности. 

Все истцы отмечают, что Apple нарушила свои обязательства перед потребителями, скрыв от них, что обновление ПО отрицательно повлияет на аппараты.

Количество исков, выдвинутых против Apple по причине замедления старых моделей iPhone, стремительно растет

Помимо вполне адекватных исков, некоторые поистине беспрециденты. Например, жительница мериканского штата Калифорния Виолетта Майлян, запросила $999999999000, то есть американка собирается отсудить у Apple практически триллион долларов. 

Имеются также такие иски, которые поданы за пределами США. Наиболее интересным является коллективный из Израиля, в котором истцы потребовали вполне реальные $125 млн.

Стоит отметить, что любое паражение Apple в суде может создать прецидент, по которому будут рассматриватся и другие подобные обращения, поданные в том же регионе. История знает примеры, когда подобные случае разоряли даже самые успешные компании.

 
 
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