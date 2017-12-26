Южнокорейское министерство торговли одобрило строительство крупной фабрики LG Display по выпуску панелей OLED

Южнокорейское министерство торговли одобрило планы компании LG Display построить в Китае новую фабрику по выпуску панелей OLED. Это будет первое принадлежащее LG Display крупное производство панелей OLED, находящееся не на территории Южной Кореи.





Напомним, еще летом стало известно, что LG планирует инвестировать $1.67 млрд для расширения мощностей предприятия в китайском городе Гуанчжоу.

Дисплейное подразделение компании LG собирается к 2019 году увеличить в два раза количество отгружаемых OLED-панелей для новых телевизоров Sony. В численном выражении объем поставок должнен достигнуть более 600 тыс. экранов в год.