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Южнокорейское министерство торговли одобрило строительство крупной фабрики LG Display по выпуску панелей OLED

26.12.2017 22:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Южнокорейское министерство торговли одобрило планы компании LG Display построить в Китае новую фабрику по выпуску панелей OLED. Это будет первое принадлежащее LG Display крупное производство панелей OLED, находящееся не на территории Южной Кореи.

Южнокорейское министерство торговли одобрило строительство крупной фабрики LG Display по выпуску панелей OLED

Напомним, еще летом стало известно, что LG планирует инвестировать $1.67 млрд для расширения мощностей предприятия в китайском городе Гуанчжоу.

Дисплейное подразделение компании LG собирается к 2019 году увеличить в два раза количество отгружаемых OLED-панелей для новых телевизоров Sony. В численном выражении объем поставок должнен достигнуть более 600 тыс. экранов в год.

 
 
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Южнокорейское министерство торговли одобрило планы компании LG Display построить в Китае новую фабрику...

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