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Рамки - меньше, камеры - лучше: самые ожидаемые смартфоны 2018 года
27.12.2017 08:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Большинство топовых смартфонов в этом году обзавелись вытянутыми экранами без боковых рамок, а также сдвоенными основными камерами. Некоторые получили системы искусственного интеллекта. Скорее всего, эти тенденции сохранятся и в будущих флагманах. Мы собрали всю имеющуюся информацию о самых ожидаемых смартфонах 2018 года в один материал.
Huawei P11 и P11 Plus с улучшенными камерами Leica и искусственным интеллектом
В своем нынешнем флагмане —
Возможно, ИИ в них будет
Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп, которая сможет делать четкие и яркие снимки даже в условиях с плохим освещением. В Сеть также попали постеры с информацией о будущих флагманах. Главный слоган: «Я не делаю фотографии, я создаю их».
Кроме того, специалисты сообщества XDA Developers
Ожидается, что Huawei выпустит несколько модификаций аппаратов. Версии для Европы будут поддерживать работу одновременно с двумя SIM-картами. Ожидается, что презентация новинок состоится на выставке MWC 2018 в конце февраля будущего года.
iPhone X Plus с двумя SIM-картами
Главным смартфоном компании Apple в этом году стал
Скорее всего, в следующем году производитель
Вторым смартфоном в новой линейке станет улучшенная версия нынешнего iPhone X, которая сохранит диагональ дисплея в 5,8 дюймов.
Третий аппарат — iPhone с LCD-экраном. Его диагональ, вероятно, составит 6,1 дюймов. Дизайн устройства повторит таковой в iPhone X. Основная камера в аппарате будет одинарной. Смартфон лишат функции распознавания силы нажатия на экран Force Touch, зато оснастят системой распознавания лиц Face ID. Ожидаемая стоимость гаджета — 600−700 долларов, что на треть дешевле нынешнего iPhone X.
Кроме того, в следующем поколении iPhone X производитель
Это позволит увеличить емкость батареи 5,8-дюймового смартфона примерно на 10%, с 2716 до 2900−3000 мАч. Подобный аккумулятор производитель также задействует в увеличенном iPhone X Plus. Предполагаемая емкость его батареи — 3300 или 3400 мАч.
Samsung Galaxy S9 со сканером отпечатков пальцев под камерой
Скорее всего, презентация новых Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится за несколько дней до начала выставки MWC 2018 (в конце февраля). За несколько месяцев до анонса мы знаем о будущих флагманах практически всё.
Дизайн новинок не будет кардинально отличаться от нынешних
Диагональ скругленного с правой и левой сторон дисплея составит 5,65 дюйма (против 5,8-дюймового в Galaxy S8).
«Старший» Galaxy S9+ получит 6,1-дйюмовый дисплей (в Galaxy S8+ устанавливается 6,2-дюймовая матрица). Его физические размеры — 157,7×73,8×8,5 мм. Это значит, что в сравнении с нынешним флагманом новинка также станет немного ниже и толще (размеры Galaxy S8+ составляют 159,5×73,4×8,1 мм).
Основная камера Galaxy S9+, скорее всего, будет двойной. «Классический» 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C сохранят в обоих девайсах.
К предполагаемым техническим характеристикам Galaxy S9 и Galaxy S9+ относится процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж), 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Смартфоны также получат технологию защиты от воды и пыли по стандарту IP68.
Недавно в базе популярного синтетического теста GeekBench
Для сравнения: результаты iPhone X в этом тесте составляют 4204 баллов в одноядерном и 10110 баллов в многоядерном режимах.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние топовые смартфоны:
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Большинство топовых смартфонов в этом году обзавелись вытянутыми экранами без боковых рамок, а также сдвоенными основными камерами. Некоторые получили системы...
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