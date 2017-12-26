Рамки - меньше, камеры - лучше: самые ожидаемые смартфоны 2018 года

Большинство топовых смартфонов в этом году обзавелись вытянутыми экранами без боковых рамок, а также сдвоенными основными камерами. Некоторые получили системы искусственного интеллекта. Скорее всего, эти тенденции сохранятся и в будущих флагманах. Мы собрали всю имеющуюся информацию о самых ожидаемых смартфонах 2018 года в один материал.

Huawei P11 и P11 Plus с улучшенными камерами Leica и искусственным интеллектом

В своем нынешнем флагмане — Mate 10 Pro — производитель впервые использовал процессор Kirin 970, который дополняется специальным NPU-чипом с искусственным интеллектом. Скорее всего, будущие флагманы P11 и P11 Plus получат аналогичный процессор.



Фото: Andro-news.com

Возможно, ИИ в них будет использоваться при съемке в темноте и в режиме обнаружения объектов в кадре для автоматического улучшения фотографий. Кроме того, гаджеты могут оснастить 40-мегапиксельными основными камерами Leica с системой из трех объективов и 5-кратным гибридным зумом.

Разрешение фронтальной камеры составит 24 Мп, которая сможет делать четкие и яркие снимки даже в условиях с плохим освещением. В Сеть также попали постеры с информацией о будущих флагманах. Главный слоган: «Я не делаю фотографии, я создаю их».





Кроме того, специалисты сообщества XDA Developers нашли в системных файлах прошивки будущих флагманов информацию о их дисплеях. Скорее всего, экраны получат небольшой вырез, как в iPhone X. Диагональ LCD-панели модели P11 составит 6,1 дюйма. Разрешение — 2160×1080 или 2244×1080 пикселей.



Концепт-арт Huawei P11. Фото: Concept Creator

Ожидается, что Huawei выпустит несколько модификаций аппаратов. Версии для Европы будут поддерживать работу одновременно с двумя SIM-картами. Ожидается, что презентация новинок состоится на выставке MWC 2018 в конце февраля будущего года.

iPhone X Plus с двумя SIM-картами

Главным смартфоном компании Apple в этом году стал iPhone X . Кроме вытянутого экрана и двойной основной камеры гаджет может похвастаться продвинутой системой распознавания лиц пользователей Face ID, которая заменила сканер отпечатков пальцев.





Скорее всего, в следующем году производитель анонсирует увеличенную версию устройства под названием iPhone X Plus. Диагональ его OLED-экрана составит 6,5 дюймов (плотности пикселей — 480−500 ppi). Кроме того, эта модель может получить модификацию с 512 ГБ встроенной памяти и поддержкой работы одновременно с двумя SIM-картами.

Вторым смартфоном в новой линейке станет улучшенная версия нынешнего iPhone X, которая сохранит диагональ дисплея в 5,8 дюймов.

Третий аппарат — iPhone с LCD-экраном. Его диагональ, вероятно, составит 6,1 дюймов. Дизайн устройства повторит таковой в iPhone X. Основная камера в аппарате будет одинарной. Смартфон лишат функции распознавания силы нажатия на экран Force Touch, зато оснастят системой распознавания лиц Face ID. Ожидаемая стоимость гаджета — 600−700 долларов, что на треть дешевле нынешнего iPhone X.



Аккумулятор в нынешнем iPhone X. Фото: iFixit

Кроме того, в следующем поколении iPhone X производитель будет использовать улучшенный L-образный аккумулятор. Об этом сообщил известный своими точными прогнозами аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

Это позволит увеличить емкость батареи 5,8-дюймового смартфона примерно на 10%, с 2716 до 2900−3000 мАч. Подобный аккумулятор производитель также задействует в увеличенном iPhone X Plus. Предполагаемая емкость его батареи — 3300 или 3400 мАч.

Samsung Galaxy S9 со сканером отпечатков пальцев под камерой

Скорее всего, презентация новых Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится за несколько дней до начала выставки MWC 2018 (в конце февраля). За несколько месяцев до анонса мы знаем о будущих флагманах практически всё.



Предполагаемый Galaxy S9

Дизайн новинок не будет кардинально отличаться от нынешних Galaxy S8 и Galaxy S8+ . Из видимых различий — сканер отпечатков пальцев на задней панели корпуса, который разместится под модулем основной камеры, а не справа от него.



Возможно, нижняя грань обоих аппаратов станет тоньше в сравнении с нынешним Galaxy S8

По информации известного «поставщика утечек» @OnLeaks, физические размеры Galaxy S9 составят 147,6×68,7×8,4 мм. Новинка будет чуть толще, шире и ниже в сравнении с предшествующим Samsung Galaxy S8 (его размеры — 148,9×68,1×8,0 мм).

Диагональ скругленного с правой и левой сторон дисплея составит 5,65 дюйма (против 5,8-дюймового в Galaxy S8).



Двойная камера на предполагаемом Galaxy S9+

«Старший» Galaxy S9+ получит 6,1-дйюмовый дисплей (в Galaxy S8+ устанавливается 6,2-дюймовая матрица). Его физические размеры — 157,7×73,8×8,5 мм. Это значит, что в сравнении с нынешним флагманом новинка также станет немного ниже и толще (размеры Galaxy S8+ составляют 159,5×73,4×8,1 мм).

Основная камера Galaxy S9+, скорее всего, будет двойной. «Классический» 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C сохранят в обоих девайсах.

К предполагаемым техническим характеристикам Galaxy S9 и Galaxy S9+ относится процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810 (в зависимости от региона продаж), 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти. Смартфоны также получат технологию защиты от воды и пыли по стандарту IP68.





Недавно в базе популярного синтетического теста GeekBench появились результаты Galaxy S9+ с процессором Snapdragon. В одноядерном режиме результат составит 2422 баллов, в многоядерном — 8351 баллов. Показатели предыдущих смартфонов Samsung ранее не превышали уровня в 2000 и 6500 очков.

Для сравнения: результаты iPhone X в этом тесте составляют 4204 баллов в одноядерном и 10110 баллов в многоядерном режимах.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние топовые смартфоны: