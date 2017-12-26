Американка подала иск против Apple на 999999999000 долларов

Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) из Калифорнии (США) в связи с признанием Apple факта замедления своих смартфонов подала на компанию в суд и намерена отсудить у нее почти триллион долларов. Об этом со ссылкой на ресурс Patently Apple сообщает TJournal .





Напомним: недавно в Apple признали , что намерено ограничивают производительность некоторых моделей iPhone для поддержки работы смартфонов по мере снижения мощности их литий-ионных аккумуляторов.

Майлян намерена получить у компании возмещение в размере 999 999 999 000, или почти триллиона долларов. Требования жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви оказались меньше — она хочет отсудить 100 миллионов долларов. В Израиле на производителя подали коллективный иск в размере 125 миллионов долларов.

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