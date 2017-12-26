|
Американка подала иск против Apple на 999999999000 долларов
27.12.2017 09:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) из Калифорнии (США) в связи с признанием Apple факта замедления своих смартфонов подала на компанию в суд и намерена отсудить у нее почти триллион долларов. Об этом со ссылкой на ресурс
Напомним: недавно в Apple
Майлян намерена получить у компании возмещение в размере 999 999 999 000, или почти триллиона долларов. Требования жительницы Нью-Йорка Раисы Дрэнтиви оказались меньше — она хочет отсудить 100 миллионов долларов. В Израиле на производителя
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) из Калифорнии (США) в связи с признанием Apple факта замедления своих смартфонов подала на компанию в суд и намерена отсудить у нее...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии