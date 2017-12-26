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Беспроводную зарядку на расстоянии сертифицировали в США
27.12.2017 15:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала технологию бесконтактной беспроводной зарядки. Об этом
Технологию под названием WattUp создал стартап-проект Energous. С ее помощью можно одновременно заряжать смартфоны, планшеты, смарт-часы и другие устройства на расстоянии до 90 сантиметров от передатчика, который преобразует энергию в радиоволны и передает их внешним аппаратам. Последние должны быть оснащены соответствующими приемниками.
Кроме того, предлагаемая разработчиками экосистема является открытой, то есть можно использовать смартфоны и передатчики любого производителя (например, зарядить телефон Samsung получится адаптером Sony). Главное, чтобы они были сертифицированы соответствующим образом и поддерживали технологию.
Прототип устройства представители компании планируют представить на выставке CES, которая пройдет в январе будущего года.
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Федеральная комиссия по связи США (FCC) сертифицировала технологию бесконтактной беспроводной зарядки. Об этом пишет IXBT со ссылкой на сайт компании-разработчика.
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