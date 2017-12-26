Блокчейн-специалисты уже на вес золота в Беларуси

За последний год спрос на специалистов, знакомых с технологией блокчейн, вырос в десятки раз. Чувствуется дефицит работников, в связи с чем уровню зарплат позавидуют даже «обычные» IT-шники. А после подписания президентом Декрета №8 «О развитии цифровой экономики» в Беларуси можно ожидать очередного скачка спроса на специалистов. Сайт РАБОТА.TUT.BY изучил тренды и с помощью экспертов оценил перспективы рынка.

То, что происходит с блокчейном, больше похоже на золотую лихорадку. На данный момент есть новая технология, которая может изменить мир, актуальная для всех отраслей и есть огромный спрос на продукты, созданные с ее использованием. Перспективы очевидны и инвесторы щедро вкладывают деньги в проекты. В таких, по сути, идеальных условиях, новые проекты появляются сотнями. В результате формируется новый огромный рынок труда.



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Не только программисты

Безусловно, на данном этапе наиболее активно задействованы в освоении и внедрении новой технологии IT-специалисты, создающие MVP (minimum viable product)– минимально жизнеспособный продукт, который можно показать инвесторам. Однако не менее их востребованы и профессионалы из других отраслей.

«Если в 2016 году были размещены единичные вакансии для работы над блокчейн-проектами, то за 2017 год их было опубликовано более 150. При чем требуются не только программисты – нужны маркетологи, проджект-менеджеры, специалисты по продажам, бизнес-аналитики, юристы и другие специалисты, без которых бизнес в современном мире существовать не может. Наиболее важные требования, которые предъявляются к этим специалистам - это знание принципов работы блокчейн-проектов, а также высокий уровень владения иностранным языком. Многие вакансии публикуются компаниями-работодателями на английском языке», - комментирует ситуацию на рынке труда директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова.

Одной из ключевых промежуточных целей блокчейн-проектов является выход на ICO (Initial coin offering) – первичное размещение монет, «внутренней валюты», которую предлагают покупать инвесторам. Для этого необходимо убедить последних в жизнеспособности и перспективах продукта. То есть в том, что стоимость «внутренней валюты» будет расти. Поэтому IT-проекты «обрастают» маркетологами, PR-специалистами, копирайтерами, проджект-менеджерами.

«Вывод проекта на ICO – это работа не только IT-шников – здесь огромная нагрузка ложится на маркетологов, на PR-щиков, юристов. Сейчас большой спрос на юристов в криптоэкономике – всё-таки написать white paper (официальная документация, содержащая описание решения - прим.ред.) нужно не только красиво и привлекательно для инвесторов, но и, желательно, выверено с юридической точки зрения. В принципе «писатели смарт-контрактов» (смарт-контракт - компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в технологии блокчейн-ред.) весьма востребованы на рынке», - отмечает заместитель председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» и эксперт в сфере блокчейна Александр Сотников.

Безусловно, за все это компании готовы платить хорошие деньги, ведь инвестиции в блокчейн-проекты – это ключевой мировой тренд. В 2017 году, по данным портала Coinschedule.com, было проведено более 230 ICO, на которых было привлечено более 3,6 млрд долларов. В Беларуси тренд только начинается, однако о выходе на ICO заявили несколько проектов: в частности, производители крафтового кофе, компания по производству жидкостей для вейпинга, создатели виртуального терминала для обмена криптовалют, приложение для путешественников.

Как правило, к специалистам, работающим в блокчейн-проектах, предъявляются специфические и достаточно жесткие требования. Проекты работают в рамках жесткого цейтнота и, зачастую, на глобальном рынке. Поэтому требуются работники с отличным знанием английского языка и прекрасно ориентирующихся на рынке продуктов данной технологии (который меняется каждый день). Очень часто речь идет о работе удаленно. Также приветствуется высокий уровень личной инициативы, причем в формате, который может удивить наемных работников классического рынка: сотрудник в рамках глобальной задачи сам ставит перед собой подзадачи и решает их.

Белорусский бизнесмен и венчурный инвестор Владимир Сержанович, уверен, что уже в следующем году проектам потребуется значительное число специалистов.

«Если 2017-й стал годом привлечения инвестиций и освоения технологии, то 2018-й станет «продуктовым» - на рынке будут массово появляться уже готовые продукты, созданные с использованием технологии блокчейн. Для доработок уже существующих MVP, их продвижения и внедрения потребуются профессионалы различных направлений. Поэтому, пока одни говорят о «мыльном пузыре», другие старательно изучают новый рынок и стремятся интегрироваться в него. И получают предложения, от которых невозможно отказаться», - утверждает Владимир Сержанович.

Эксперт отмечает: в мире блокчейна специалист должен не только обладать знаниями технологии. Он обязан работать, как минимум, в 2 раза быстрее и эффективнее, чем на обычном рынке, уметь самостоятельно принимать решения в режиме реального времени, быть гиперответственным и работать столько, сколько надо, а не с 9.00 до 18.00. Только в этом случае он будет востребован. Что же касается вознаграждения, то оно будет соответственно высоким.

Ключевые скиллы на сегодня: знание Etherium и smart-контрактов

«Несмотря на то, что технология появилась несколько лет назад, популярность этого направления возникла внезапно: в 2015-м пришёл Ethereum (Эфириум, открытая платформа на основе технологии блокчейна, которая позволяет разработчикам создавать и запускать децентрализованные приложения – прим.ред.) и смарт-контракты, на основе которых вокруг ICO пошёл хайп, достигший пика в 2017 году. Естественно, первое, с чем столкнулись компании, которые решили выйти на этот рынок – катастрофический дефицит специалистов», - утверждает аккаунт-менеджер компании Instinctools (Инстинктулс) Максим Голиков. Компания работает с блокчейн-проектами с 2015 года и оказала поддержку ряду международных ICO.

Instinctools, по его словам, активно ищет специалистов, способных работать с блокчейн-проектами. Но проблема в том, что их «раз-два и обчелся». «Ключевые скиллы, которые требуются – это умение работать со smart-контрактами и платформой Ethereum в целом. Обладание ими повышает стоимость опытного разработчика, lead-уровня, с хорошим пониманием архитектуры, примерно на 30%», - объясняет Максим Голиков.

Что же касается перспектив, как отмечает Максим, то есть две точки зрения и истина, как обычно, где-то посередине. Скептики уверены, что рынок актуален до тех пор, пока растет биткоин. Если же биткоин рухнет – то и технология фактически умрет. Оптимисты считают, что она завоюет мир и изменит его полностью.

«Сегодня мы видим, что хайп со стороны инвесторов спадает и проектам все сложнее собирать деньги на ICO. Поэтому у проекта должны быть громкие имена в основателях или участниках, и опытные ребята, которые могут создать какой-то предварительный результат, чтобы показать инвесторам PoC (Proof of Concept - доказательство жизнеспособности концепции – прим.ред.). Человеку с шальной идеей и деньгами на маркетинг собрать денег с ICO уже очень сложно», - подчеркивает он.

Дальнейшие перспективы: полная перезагрузка рынка труда

Если заглянуть чуть дальше, то рынок труда ждет куда более серьезная встряска. Александр Сотников, относящийся к числу «блокчейн-оптимистов», уверен: благодаря активному внедрению этой технологии, в среднесрочной перспективе невостребованными могут стать многие посреднические профессии: «Мир блокчейна – это мир прямых взаимоотношений между участниками рынка. Нотариусы и банкиры – первые на очереди, так как необходимость их существования и в обычной экономике не во всех случаях очевидна, а уж в криптоэкономике – тем более. Формируется не просто новая экономика, а новая жизнь – и большое количество профессий будет трансформировано, многие – исчезнут как класс», - отмечает он.

По словам эксперта, сейчас сложно спрогнозировать, насколько изменится структура зарплат в перспективе. Это зависит от того, насколько быстро криптоуклад будет замещать традиционный уклад. «Но то, что за криптоэкономикой будущее – у меня нет никаких сомнений», – уверен Александр Сотников.

«Беларусь находится только в начале пути освоения сферы блокчейн. Подписание Декрета №8 открывает двери для новых высокотехнологичных компаний, которые, как ожидается, решат открывать свои офисы в Беларуси. Спрос на специалистов, владеющих знаниями о блокчейне и способными в ней работать будет расти. Для желающих быть востребованным в блокчейн-проектах и повысить свою стоимость на рынке труда необходимо, как минимум, заниматься самообучением, посещать профильные конференции, посвященные этой технологии, и совершенствовать английский язык», - резюмирует Светлана Шапорова.