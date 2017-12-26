Россия не может достроить новые фрегаты проекта 11356

Строительство второй тройки фрегатов проекта 11 356 было приостановлено из-за отсутствия двигателей, сообщает «Взгляд». Силовые установки для этих кораблей производились на Украине, и теперь их приобретение невозможно.



"Адмирал Григорович". Фото: flot.com

На данный момент существует возможность покупки двигателей у Индии. Также сообщалось, что фрегаты будут оснащать российскими газотурбинными установками производства рыбинского НПО «Сатурн». Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин обещал завершить все работы по импортозамещению уже в 2018 году.

Россия пока располагает тремя такими кораблями: «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» находятся в боевом составе Черноморского флота, они участвовали в ударах крылатыми ракетами в Сирии. Третий корабль — «Адмирал Макаров» вошел в состав Черноморского флота 27 декабря этого года.

Главным вооружением фрегатов являются крылатые ракеты «Калибр», способные поражать цели на дальности до 2000 км. Для отражения воздушных атак используется зенитный ракетный комплекс «Штиль-1» (морская версия ЗРК «Бук») и две шестиствольные скорострельные 30-мм установки АК-630М. Кроме того, фрегаты этого типа вооружаются 100-мм артиллерийской установкой А-190, 533-мм торпедами и реактивным бомбометом.