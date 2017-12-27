Рогозин подтвердил, что Роскосмос перепутал космодромы

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о причинах неудачного пуска с космодрома «Восточный» в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью чиновника телеканалу «Россия 24».



Фото: «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Союз» была настроена на старт с космодрома Байконур, а стартовала с космодрома Восточный. Именно это стало причиной аварии.

«Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут, — сказал чиновник. — Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства».

При этом Рогозин заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на «софт, который делали 20 лет назад». «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это отвечают?» — отметил он.

Напомним, 28 ноября «Роскосмос» потерял спутник «Метеор-М» и еще 18 спутников попутной нагрузки. В ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь — его не было на целевой орбите.

Перепутанные космодромы были среди неофициальных версий причин аварии. Роскосмос по итогам расследования сообщил, что причиной неудачи стало «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя».