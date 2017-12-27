Музыкально и уникально: обзор портативной АС SVEN PS-72

На верхней панели АС – большая ручка регулировки громкости. Под ней на фронтальной панели выстроены в ряд аккуратные круглые кнопочки в количестве четырех штук.

Каждая клавиша снабжена наглядной пиктограммой, объясняющей ее назначение. Однако ввиду того, что функций в акустике много, одна и та же клавиша может выполнять разные функции. Например, в режиме FM-приемника клавиши переключения треков переключают радиостанции.

Но еще больше функций навешано на клавишу, помеченную значками Play/Pause. Например, в режиме FM-радио длительное нажатие на нее активирует автопоиск радиостанций, а короткое нажатие в режимах «Радио» и Line-in отключает звук. Само собой, если пользуетесь громкой связью, то именно эта клавиша принимает и завершает вызов.

Рядом с кнопками управления размещен микрофон (он крайний слева) и светодиодный индикатор. А где же самая главная клавиша – включения?

Она размещена сзади, в аккуратном блоке с разъемами.