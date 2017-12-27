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Музыкально и уникально: обзор портативной АС SVEN PS-72
27.12.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания SVEN – признанный дока на рынке акустических систем разных классов и типов. Специалисты фирмы всегда держат руку на пульсе современных трендов, поэтому, как только новая технология или устройство находит отклик у потребителей, SVEN готова предложить на выбор с десяток устройств на любой вкус, цвет и кошелек. Так случилось и с портативными акустическими системами, называемыми в народе bluetooth-колонками. Несколько таких решений мы уже тестировали, но PS-72, о которой пойдет речь сегодня, не похожа ни на одну другую модель.
Казалось бы – простая идея выпустить bluetooth-колонку в узнаваемом ретро-стиле, но таких решений на полках магазинов пока днем с огнем не сыщешь. Что ж, тем интереснее будет знакомство с этой моделью.
Смотришь на Sven PS-72 и кажется, что ее корпус рисовал художник-минималист: четкие грани и узнаваемый силуэт с акцентированно большим регулятором громкости. Один раз увидел такую штуку на полке магазина – и все, образ крепко засел в памяти. Но сама система небольшая (120 x 105 x 46 мм, как четыре пачки сигарет) и легкая (310 граммов), такая не станет обузой и для хрупкой девушки.
К тому же девушка наверняка оценит цветовую палитру акустики, ведь наряду с классическими черным и белым вариантами предлагаются еще такие жизнеутверждающие, как синий, красный, фиолетовый и, пожалуй, самым интересный – бирюзовый.
Фронтальная панель SVEN PS-72, за которой прячутся два динамика мощностью 3 Вт, забрана металлической сеткой – решение одновременно и надежное, и практичное.
На верхней панели АС – большая ручка регулировки громкости. Под ней на фронтальной панели выстроены в ряд аккуратные круглые кнопочки в количестве четырех штук.
Каждая клавиша снабжена наглядной пиктограммой, объясняющей ее назначение. Однако ввиду того, что функций в акустике много, одна и та же клавиша может выполнять разные функции. Например, в режиме FM-приемника клавиши переключения треков переключают радиостанции.
Но еще больше функций навешано на клавишу, помеченную значками Play/Pause. Например, в режиме FM-радио длительное нажатие на нее активирует автопоиск радиостанций, а короткое нажатие в режимах «Радио» и Line-in отключает звук. Само собой, если пользуетесь громкой связью, то именно эта клавиша принимает и завершает вызов.
Рядом с кнопками управления размещен микрофон (он крайний слева) и светодиодный индикатор. А где же самая главная клавиша – включения?
Она размещена сзади, в аккуратном блоке с разъемами.
Среди последних: microUSB, линейный вход, USB Type-A для подключения флешек и слот для карт памяти microSD. К слову, в комплекте поставки системы имеются два кабеля: для линейного подключения и USB – для зарядки.
Как и большинство настольных акустик SVEN, PS-72 умеет воспроизводить музыку и с USB-флешек, и с карточек памяти. Главное в данном случае, чтобы накопитель имел объем не более 32 ГБ, а файловая система была FAT 32. Акустика сразу начинает воспроизводить музыку с карточки памяти или флешки, как только последняя будет подсоединена. Это удобно, не приходится лишний раз перебирать все источники звука.
Так как в системе имеется встроенный микрофон, PS-72 можно использовать как устройство громкой связи при ответе на звонки. Для этого, само собой, акустика должна быть сопряжена с телефоном.
Собрана акустика очень хорошо. Придраться можно разве что к небольшому вертикальному люфту ручки регулировки громкости.
Ручка удобно ложится в ладонь, ну а предназначение ее понятно и без лишний описаний: за счет такой ручки PS-72 удобно носить хоть по дому/офису, хоть по лесу/горам.
Но раз уж выбрались за город, можно выбирать поляну или место для пикника побольше, потому что 38-миллиметровые динамики акустики выдают очень приличную громкость, которую… можно еще больше увеличить, выставив на максимум громкость воспроизведения в смартфоне или планшете при bluetooth-подключении.
Динамики смотрят вперед, однако в тыльной части корпуса, за ними, также имеется перфорация. Это явно сделано для того, чтобы выжать из PS-72 максимум громкости и качества. Последнее порадовало не меньше громкости.
Система звучит очень чисто, особенно на высоких частотах. Средние не акцентированы и звучат естественно. Самых низких частот, естественно, нет, но уже то, что находится за отметкой в 200 Гц, система воспроизводит исправно. В общем-то эта система вполне может заменить стандартные компьютерные пищалки 2.0, качеством жертвовать при этом не придется, зато в универсальности пользователь только выиграет.
Качество звучания как при проводном, так и при беспроводном соединении одинаково. Разве что если подключать без провода к нагруженному какими-либо расчетами компьютеру, возможны миллисекундные задержки в передаче звука. Но виной тому не акустика, а именно компьютер.
В работе FM-приемника есть другая особенность: кабель USB выполняет роль антенны, поэтому желательно его держать подключенным. Чувствительность тюнера не столь высока, как в настольных акустиках SVEN, но даже при этом PS-72 ловит за городом четыре-пять радиостанций c самым высоким уровнем сигнала, а в городе с приемом и вовсе проблем нет.
Плеер с карт памяти и флешек запоминает то место, на котором вы прекратили прослушивание в прошлый раз. Папки тоже определяются, файлы форматов FLAC – читаются.
Заключение
SVEN PS-72 – отличный аутентичный вариант bluetooth-колонки. Если нужна под рукой система с ярким внешним видом, то найти что-то более броское вряд ли получится. Вместе с тем функциональность в данном случае не становится заложницей дизайна, как, собственно, и качество звука.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Компания SVEN – признанный дока на рынке акустических систем разных классов и типов. Специалисты фирмы...
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