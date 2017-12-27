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Выброс диоксида углерода за год сократился на 570 млн тонн благодаря применению светодиодов
27.12.2017 22:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Аналитики из IHS Markit произвели подсчет, как сильно сократились выбросы диоксида углерода благодаря переходу на светодиодное освещение. Результат показал, что светодиоды поспособствовали уменьшению выброса CO2 на 570 млн тонн, что эквивалентно закрытию 162 электростанций, работающих на каменном угле.
Отчет также отмечает, что к такому результату привел тот факт, что светодиоды сильно превосходят прежние источники света по энергетической эффективности. Например, в сравнении с люминисцентными лампами (ко всему прочему, содержащие ртуть) экономия составляет 40%, а с лампами накаливания — 80%. Немаловажным фактором является и срок службы, позволяющий существенно сократить выбросы от производства, доставки и утилизации.
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Аналитики из IHS Markit произвели подсчет, как сильно сократились выбросы диоксида углерода благодаря...
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