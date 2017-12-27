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Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K показался на фото

27.12.2017 22:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Опубликованы первые изображения безрамочного смартфона Xperia A Edge, пока не представленного компанией Sony официально. Главной его особенностью должен стать AMOLED дисплей с разрешением 4K.

Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K показался на фото

Sony Xperia A Edge судя по всему откажется от традиционно строгого дизайна - дизайн корпуса имеет скругленные углы. Сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую поверхность рядом с кнопкой питания.

Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K показался на фото

Новинке приписывают шестидюймовый дисплей AMOLED разрешением 4К. Аппаратной основой должен выступить SoC Snapdragon 845. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0 Oreo из коробки.

Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K показался на фото

Выход Xperia A Edge ожидается в середине апреля.

 
 
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Опубликованы первые изображения безрамочного смартфона Xperia A Edge, пока не представленного компанией...

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