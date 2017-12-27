Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K показался на фото

Опубликованы первые изображения безрамочного смартфона Xperia A Edge, пока не представленного компанией Sony официально. Главной его особенностью должен стать AMOLED дисплей с разрешением 4K.





Sony Xperia A Edge судя по всему откажется от традиционно строгого дизайна - дизайн корпуса имеет скругленные углы. Сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую поверхность рядом с кнопкой питания.





Новинке приписывают шестидюймовый дисплей AMOLED разрешением 4К. Аппаратной основой должен выступить SoC Snapdragon 845. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0 Oreo из коробки.





Выход Xperia A Edge ожидается в середине апреля.