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Sony Xperia A Edge с безрамочным дисплеем AMOLED 4K показался на фото
27.12.2017 22:29 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Опубликованы первые изображения безрамочного смартфона Xperia A Edge, пока не представленного компанией Sony официально. Главной его особенностью должен стать AMOLED дисплей с разрешением 4K.
Sony Xperia A Edge судя по всему откажется от традиционно строгого дизайна - дизайн корпуса имеет скругленные углы. Сканер отпечатков пальцев вынесен на боковую поверхность рядом с кнопкой питания.
Новинке приписывают шестидюймовый дисплей AMOLED разрешением 4К. Аппаратной основой должен выступить SoC Snapdragon 845. Смартфон будет работать под управлением Android 8.0 Oreo из коробки.
Выход Xperia A Edge ожидается в середине апреля.
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Опубликованы первые изображения безрамочного смартфона Xperia A Edge, пока не представленного компанией...
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