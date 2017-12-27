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Продажи PS4 достигнут 100 миллионов в 2019 году, новое поколение консолей появится в 2021 году

27.12.2017 23:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ведущий аналитик компании IDC Льюис Уорд сделал прогноз касательно совокупных продаж PS4, а также выхода следующего поколения консолей. Он утверждает, что PS5 и новый Xbox совершенно точно появятся в 2021 году, что, впрочем, вполне соответствует традиционным срокам жизни поколения - 7 лет. Однако нужно учитывать тот факт, что как первая так и вторая приставка актульного поколения получили существенно более быстрые версии PS4 PRO и Xbox One X, тогда как ранее дело ограничивалось лишь улучшением TDP и оптимизации габаритов.

Продажи PS4 достигнут 100 миллионов в 2019 году, новое поколение консолей появится в 2021 году

Кроме того, по мнению специалиста, в 2019 году Sony достигнет отметки в 100 миллионов проданных консолей PS4. Стоит отметить, что по состоянию на 3 декабря продажи PS4 достигли 70,6 миллионов.

 
 
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Ведущий аналитик компании IDC Льюис Уорд сделал прогноз касательно совокупных продаж PS4, а также...

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