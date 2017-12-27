Nvidia запретит использовать драйвер GeForce в вычислительных центрах

Компания Nvidia изменила пользовательское соглашение (EULA) в драйвере GeForce. Теперь в нем указан запрет на установку драйвера для использования в вычислительных центрах. Исключением является лишь обработка цепочек блоков.





Все это может означать, что компания недовольна использованием вычислительными центрами потребительских видеокарт GeForce и Titan вместо значительно более дорогих профессиональных решений Quadro и Tesla. Один из крупнейших японских вычислительных центров Sakura Internet уже сообщил своим клиентам, что приостанавливает выделение серверов с GeForce и Titan, оставив лишь основанные на Tesla V100, Tesla P100 и Tesla P40.