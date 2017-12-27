Ноутбук HP Envy x2 на Snapdragon 835 прошел сертификацию FCC

Источники сообщают, что Ноутбук HP Envy x2, имеющий ARM-архитектору и работающий под управлением Windows 10, прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC).





Новинка создана по программе Always Connected PC, оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой выступает SoC Snapdragon 835 с модемом Snapdragon X16, обеспечивающим гигабитное LTE-подключение. HP Envy x2 имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельного накопителя. Устройство работает под управлением Windows 10 S с возможностью бесплатного апгрейда к полноценной Windows 10 Pro, который можно осуществить до 30 сентября 2018 года.

HP Envy x2 поступит в продажу весной 2018 года.