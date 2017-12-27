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Ноутбук HP Envy x2 на Snapdragon 835 прошел сертификацию FCC

27.12.2017 22:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники сообщают, что Ноутбук HP Envy x2, имеющий ARM-архитектору и работающий под управлением Windows 10, прошел сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Ноутбук HP Envy x2 на Snapdragon 835 прошел сертификацию FCC

Новинка создана по программе Always Connected PC, оснащается 12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой выступает SoC Snapdragon 835 с модемом Snapdragon X16, обеспечивающим гигабитное LTE-подключение. HP Envy x2 имеет на борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ твердотельного накопителя. Устройство работает под управлением Windows 10 S с возможностью бесплатного апгрейда к полноценной Windows 10 Pro, который можно осуществить до 30 сентября 2018 года.

HP Envy x2 поступит в продажу весной 2018 года.

 
 
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Источники сообщают, что Ноутбук HP Envy x2, имеющий ARM-архитектору и работающий под управлением Windows 10,...

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