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Call of Duty: WWII продолжает лидировать в британском чарте продаж

27.12.2017 22:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Британская компания Chart-track опубликовала данные по продажам дисковых версий игр за прошлую неделю, которые традиционно для пред-новогоднего периода совокупно выросли на 29%.

Call of Duty: WWII продолжает лидировать в британском чарте продаж

Первую строчку в чарте по-прежнему занимает Call of Duty: WWII - игра не собирается сдавать позиции уже восьмую неделю подряд. На втором месте закрепилась FIFA 18, а замыкает тройку лидеров Star Wars Battlefront II, продажам которой не мешает даже крайне негативный информационный фон из-за скандала, связанного с ипользованием внутри-игровых кейсов.

 
 
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Британская компания Chart-track опубликовала данные по продажам дисковых версий игр за прошлую неделю,...

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