Call of Duty: WWII продолжает лидировать в британском чарте продаж

Британская компания Chart-track опубликовала данные по продажам дисковых версий игр за прошлую неделю, которые традиционно для пред-новогоднего периода совокупно выросли на 29%.





Первую строчку в чарте по-прежнему занимает Call of Duty: WWII - игра не собирается сдавать позиции уже восьмую неделю подряд. На втором месте закрепилась FIFA 18, а замыкает тройку лидеров Star Wars Battlefront II, продажам которой не мешает даже крайне негативный информационный фон из-за скандала, связанного с ипользованием внутри-игровых кейсов.