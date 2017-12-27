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Call of Duty: WWII продолжает лидировать в британском чарте продаж
27.12.2017 22:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Британская компания Chart-track опубликовала данные по продажам дисковых версий игр за прошлую неделю, которые традиционно для пред-новогоднего периода совокупно выросли на 29%.
Первую строчку в чарте по-прежнему занимает Call of Duty: WWII - игра не собирается сдавать позиции уже восьмую неделю подряд. На втором месте закрепилась FIFA 18, а замыкает тройку лидеров Star Wars Battlefront II, продажам которой не мешает даже крайне негативный информационный фон из-за скандала, связанного с ипользованием внутри-игровых кейсов.
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Британская компания Chart-track опубликовала данные по продажам дисковых версий игр за прошлую неделю,...
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