Подписчики PS Plus в январе получат Deus Ex: Mankind Divided, Batman: The Telltale Series и другие игры

Компания Sony подготовила список игр, которые подарит подписчикам сервиса PlayStation Plus в январе 2018 года.

Пользователи PS4 получат ролевой киберпанк-экшен Deus Ex: Mankind Divided, первый сезон интерактивного сериала Batman: The Telltale Series и VR-проект StarBlood Arena. Обладателей предудущей PS3 порадуют Sacred 3 и The Book of Unwritten Tales 2, а PS Vita - Psycho-Pass: Mandatory Happiness и Uncanny Valley.

Подписка на сервис PlayStation Plus обеспечивает пользователям помимо сетевой игры, скидок, облачного хранения данных и прочего, также и возможность скачать бесплатно два игровых проекта в месяц.