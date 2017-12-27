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Подписчики PS Plus в январе получат Deus Ex: Mankind Divided, Batman: The Telltale Series и другие игры

27.12.2017 22:20 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony подготовила список игр, которые подарит подписчикам сервиса PlayStation Plus в январе 2018 года. 

Пользователи PS4 получат ролевой киберпанк-экшен Deus Ex: Mankind Divided, первый сезон интерактивного сериала Batman: The Telltale Series и VR-проект StarBlood Arena. Обладателей предудущей PS3 порадуют Sacred 3 и The Book of Unwritten Tales 2, а PS Vita - Psycho-Pass: Mandatory Happiness и Uncanny Valley.

Подписка на сервис PlayStation Plus обеспечивает пользователям помимо сетевой игры, скидок, облачного хранения данных и прочего, также и возможность скачать бесплатно два игровых проекта в месяц.

 
 
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Компания Sony подготовила список игр, которые подарит подписчикам сервиса PlayStation Plus в январе 2018...

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