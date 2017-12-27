Два бангладешских Як-130 столкнулись в воздухе

Вечером 27 декабря 2017 года в районе Кокс-Базара (область Читтагонг, Бангладеш) в воздухе столкнулись два учебно-боевых самолета Як-130, сообщает местный портал bdnews24.com.



Фото: bdnews24.com

Все четыре члена экипажей (три летчика в звании винг-коммандеров и один в звании сквадрон-лидера) успешно катапультировались и не пострадали. Самолеты упали на острове Махешкали, вызвав пожары и повредив несколько частных домов. Минимум семь местных жителей получили ожоги и ранения в результате инцидента.



Фото: bdnews24.com

Блог «Центра анализа и стратегий» сообщает, что самолеты входят в состав 21-й эскадрильи ВВС Бангладеш с авиабазы Захур (Zahur) близ Читтагонга.

Это уже второй инцидент в ВВС Бангладеш с самолетами Як-130 в этом году. Первый произошел 11 июля 2017 года: в районе Лохагора южнее Читтагонга потерпел крушение бангладешский самолет Як-130 (бортовой номер «15102», «короткий» номер «102», серийный номер 130.12.02−0102), оба летчика успешно катапультировались.



Фото: bdnews24.com

Таким образом, ВВС Бангладеш к настоящему времени лишились уже трех из 16 поставленных им в 2015—2016 годах российской стороной самолетов Як-130 по контракту 2013 года.

Бангладеш стал третьим получателем Як-130 за пределами России после Алжира (получившего 16 самолетов в 2011 году) и Беларуси (получившей восемь самолетов с апреля 2015 года по 2016 год).

Напомним, двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения Як-130 был разработан в ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Як-130 может применяться для разведки, в качестве легкого штурмовика и уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели.