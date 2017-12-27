WhatsApp с 1 января будет работать не на всех смартфонах

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Команда популярного приложения для обмена сообщениями и звонков WhatsApp приняла решение прекратить в следующем году поддержку некоторых популярных операционных систем, сообщает журнал International Business Times.

По данным издания, с 1 января 2018 года, WhatsApp больше не будет работать на смартфонах с системой Windows 8.0 или более ранней версии, а также BlackBerry OS и BlackBerry 10.

Команда мессенджера предупредила, что отказ от поддержки будет происходить постепенно, однако в результате многие функции у владельцев таких устройств просто пропадут. Кроме того, в 2018 году планируется прекратить поддержку приложения на Nokia S40, а к 2020 году — смартфонов, работающих на Android 2.3.7 или более ранних его версиях.

"Если вы используете одно из этих мобильных устройств, мы рекомендуем вам перейти на новый Android, iPhone телефон или Windows. Для нас это было очень трудное решение, но это необходимо, чтобы дать людям лучшие способы общаться в Интернете со своими друзьями, родными и близкими через WhatsApp", — говорится в сообщении компании.

В сентябре компания объявила о том, что один миллиард человек во всем мире используют WhatsApp ежедневно.