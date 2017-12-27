﻿ Подводный "безголовый цыпленок" попал на видео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подводный "безголовый цыпленок" попал на видео

28.12.2017 12:41 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глубоководная исследовательская миссия в Мексиканском заливе выявила множество необычных живых существ и записала эпизоды их жизни на видео. Об этом рассказывает сайт NOAA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Подводный "безголовый цыпленок" попал на видео
Розовый морской огурец, или «цыпленок без головы». Изображение: NOAA

В одном из погружений на видео попал розовый морской огурец (Enypniastes eximia). Его также называют «испанской танцовщицей» или «цыплячьим монстром без головы». У этого животного необычная «усеченная» форма тела, а по бокам — выступы, похожие на крылья.

Розовый морской огурец большую часть своей жизни проводит на морском дне, питаясь поверхностными отложениями. Свои щупальца он использует чтобы изучать поверхность дна и передвигаться. Однако он может и плавать, если хочет быстро куда-то переместиться или избежать встречи с хищником. Именно это он сделал, когда к нему приблизился корабль ученых.


Открыть/скачать видео (38.11 МБ)

Морской огурец — далеко не единственное необычное существо, которое встретило исследовательское судно. К примеру, один из кальмаров рода Illex испугался корабля и выпустил в его сторону чернила.


Открыть/скачать видео (20.74 МБ)

Также исследователям удалось снять гипнотический «танец» одного из морских пауков (Pantopoda).


На дне залива ученых ждали находки не только из животного мира. К примеру, в ходе одного из погружений исследователи наткнулись на кладбище стиральных машин, а во время другого нашли подводное озеро с крайне высокой соленостью.

Подобраться к подводным животным получилось так близко с помощью корабля Deep Discoverer. Почти месяц удаленно управляемое судно изучало бассейн Мексиканского залива, чтобы выяснить какие виды животных в нем распространены. Ученые планируют еще две миссии весной 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глубоководная исследовательская миссия в Мексиканском заливе выявила множество необычных живых существ и записала эпизоды их жизни на видео. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Итоги года: 7 научных открытий, которые вас удивят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика