Глубоководная исследовательская миссия в Мексиканском заливе выявила множество необычных живых существ и записала эпизоды их жизни на видео. Об этом рассказывает сайт NOAA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США.



Розовый морской огурец, или «цыпленок без головы». Изображение: NOAA

В одном из погружений на видео попал розовый морской огурец (Enypniastes eximia). Его также называют «испанской танцовщицей» или «цыплячьим монстром без головы». У этого животного необычная «усеченная» форма тела, а по бокам — выступы, похожие на крылья.

Розовый морской огурец большую часть своей жизни проводит на морском дне, питаясь поверхностными отложениями. Свои щупальца он использует чтобы изучать поверхность дна и передвигаться. Однако он может и плавать, если хочет быстро куда-то переместиться или избежать встречи с хищником. Именно это он сделал, когда к нему приблизился корабль ученых.

Морской огурец — далеко не единственное необычное существо, которое встретило исследовательское судно. К примеру, один из кальмаров рода Illex испугался корабля и выпустил в его сторону чернила.

Также исследователям удалось снять гипнотический «танец» одного из морских пауков (Pantopoda).

На дне залива ученых ждали находки не только из животного мира. К примеру, в ходе одного из погружений исследователи наткнулись на кладбище стиральных машин, а во время другого нашли подводное озеро с крайне высокой соленостью.

Подобраться к подводным животным получилось так близко с помощью корабля Deep Discoverer. Почти месяц удаленно управляемое судно изучало бассейн Мексиканского залива, чтобы выяснить какие виды животных в нем распространены. Ученые планируют еще две миссии весной 2018 года.