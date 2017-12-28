|
life:) предложил безлимит на «Яндекс.Музыку»
28.12.2017 13:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Мобильный оператор life:) предложил услугу «Яндекс.Музыка Безлимит», которая позволяет слушать музыку с высоким битрейтом за 0,22 рублей в сутки.
Услуга включает:
Первые 30 дней услугой можно пользоваться абсолютно бесплатно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор life:) предложил услугу «Яндекс.Музыка Безлимит», которая...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии