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life:) предложил безлимит на «Яндекс.Музыку»

28.12.2017 13:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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life:) предложил безлимит на «Яндекс.Музыку»

Мобильный оператор life:) предложил услугу «Яндекс.Музыка Безлимит», которая позволяет слушать музыку с высоким битрейтом за 0,22 рублей в сутки.

Услуга включает:

  • Полный доступ ко всему каталогу «Яндекс.Музыки» (35 миллионов треков).
  • Безлимитный интернет для «Яндекс.Музыки».
  • Возможность сохранять треки и слушать их офлайн.
  • Отсутствие рекламы.

Первые 30 дней услугой можно пользоваться абсолютно бесплатно.

 
 
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