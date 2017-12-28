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Южнокорейский госорган потребовал от Apple объяснений по факту намеренного замедления старых моделей iPhone

28.12.2017 21:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ситуация вокруг намеренного замедления компанией Apple старых моделей iPhone через обновления ПО становится все горячее. Теперь к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission.

Южнокорейский госорган потребовал от Apple объяснений по факту намеренного замедления старых моделей iPhone

Южнокорейский госорган потребовал от Apple предоставить объяснения, по какой причине компания намеренно ограничивала производительность своих старых смартфонов и пыталась скрыть это от потребителей. Стоит отметить, что KCC ограничена региональной юрисдикцией, поэтому обращение несет скорее рекомендательный характер, ведь начать проверку в отношении купертинцев она не может.

Напомним, неделей ранее Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности.

 
 
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Ситуация вокруг намеренного замедления компанией Apple старых моделей iPhone через обновления ПО...

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