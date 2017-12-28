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Южнокорейский госорган потребовал от Apple объяснений по факту намеренного замедления старых моделей iPhone
28.12.2017 21:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Ситуация вокруг намеренного замедления компанией Apple старых моделей iPhone через обновления ПО становится все горячее. Теперь к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission.
Южнокорейский госорган потребовал от Apple предоставить объяснения, по какой причине компания намеренно ограничивала производительность своих старых смартфонов и пыталась скрыть это от потребителей. Стоит отметить, что KCC ограничена региональной юрисдикцией, поэтому обращение несет скорее рекомендательный характер, ведь начать проверку в отношении купертинцев она не может.
Напомним, неделей ранее Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности.
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Южнокорейский госорган потребовал от Apple объяснений по факту намеренного замедления старых моделей iPhone
Ситуация вокруг намеренного замедления компанией Apple старых моделей iPhone через обновления ПО...
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