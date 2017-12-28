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PlatinumGames планирует самостоятельно издать два собственных проекта

28.12.2017 21:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Продюссер PlatinumGames Ацуси Инаба в одном из недавних интервью рассказал о том, что в планах у студии издание двух собственных игровых проектов

PlatinumGames планирует самостоятельно издать два собственных проекта

«Мы не можем самостоятельно сделать ААА-проект с бюджетом более 10 миллионов долларов. Мы – независимый разработчик, и у нас нет такого количества денег. В тоже время мы не планируем идти дорогой создания инди-проектов, когда над игрой работает всего несколько человек. Так что наши собственные проекты располагаются где-то посередине. Возможно, над каждой из игр будет работать около 20 человек», - заявил Ацуси Инаба.

Сейчас PlatinumGames занята разработкой боевика Bayonetta 3 экклюзивно для Nintendo Switch и ролевой игрой Fantasy Project Re: Link совместно с Cygames для PS4.

 
 
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Продюссер PlatinumGames Ацуси Инаба в одном из недавних интервью рассказал о том, что в планах у студии...

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