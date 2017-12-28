|
PlatinumGames планирует самостоятельно издать два собственных проекта
28.12.2017 21:17 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Продюссер PlatinumGames Ацуси Инаба в одном из недавних интервью рассказал о том, что в планах у студии издание двух собственных игровых проектов
«Мы не можем самостоятельно сделать ААА-проект с бюджетом более 10 миллионов долларов. Мы – независимый разработчик, и у нас нет такого количества денег. В тоже время мы не планируем идти дорогой создания инди-проектов, когда над игрой работает всего несколько человек. Так что наши собственные проекты располагаются где-то посередине. Возможно, над каждой из игр будет работать около 20 человек», - заявил Ацуси Инаба.
Сейчас PlatinumGames занята разработкой боевика Bayonetta 3 экклюзивно для Nintendo Switch и ролевой игрой Fantasy Project Re: Link совместно с Cygames для PS4.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продюссер PlatinumGames Ацуси Инаба в одном из недавних интервью рассказал о том, что в планах у студии...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии