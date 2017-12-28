Red Dead Redemption 2 может выйти 8 июня 2018 года

Торговая сеть Coolshop на своем сайте временно указала дату выхода Red Dead Redemption 2 от Rockstar Studios как 8 июня 2018 года.





Не исключено, что это ошибка, однако стоит обратить внимание на тот факт, что ранее Coolshop уже достаточно точно прогнозировали даты выхода некоторых игр, в числе которых и Grand Theft Auto V для PS4 и Xbox One. Тогда версия для актуальных консолей была датирована 14 ноября 2014 года, что впоследствии недалеко ушло от официальных 18 ноября того же года.

Напомним, ранее выход Red Dead Redemption 2 на PS4 и Xbox One был отложен с этой осени на второй квартал 2018 года.