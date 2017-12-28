Вице-президент Huawei арестован по обвинению во взяточничестве

Источники сообщают, что китайские правоохранительные органы задержали главу отдела продаж компании Huawei Тенга Хонгвей по обвинению в участии в крупной коррупционной сделке. Сама Huawei уже официально подтвердила факт ареста вице-президента, но воздержалась от подтверждения причин.





Многочисленные эксперты и наблюдатели приписывают Тенгу Хонгвею важную роль в успехах подразделения потребительской электроники Huawei. Считается, что именно благодаря его руководству и достигнут значительный рост влияния компании на рынке за последние несколько лет.

Напомним, в начале текущего года южнокорейский суд выдал ордер на арест вице-президента и фактического руководителя компании Samsung Ли Чжэ Ена, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к вопросу об импичменте президента страны Пак Кын Хе. По версии обвинения, высокопоставленный менеджер перечислил $38 миллионов в один из фондов близкой подруги президента, чтобы власти страны не мешали слиянию холдинга с одной из строительных компаний.