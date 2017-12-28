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Вице-президент Huawei арестован по обвинению во взяточничестве

28.12.2017 22:32 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Источники сообщают, что китайские правоохранительные органы задержали главу отдела продаж компании Huawei Тенга Хонгвей по обвинению в участии в крупной коррупционной сделке. Сама Huawei уже официально подтвердила факт ареста вице-президента, но воздержалась от подтверждения причин.

Вице-президент Huawei арестован по обвинению во взяточничестве

Многочисленные эксперты и наблюдатели приписывают Тенгу Хонгвею важную роль в успехах подразделения потребительской электроники Huawei. Считается, что именно благодаря его руководству и достигнут значительный рост влияния компании на рынке за последние несколько лет.

Напомним, в начале текущего года южнокорейский суд выдал ордер на арест вице-президента и фактического руководителя компании Samsung Ли Чжэ Ена, который подозревается в причастности к коррупционному скандалу, приведшему к вопросу об импичменте президента страны Пак Кын Хе. По версии обвинения, высокопоставленный менеджер перечислил $38 миллионов в один из фондов близкой подруги президента, чтобы власти страны не мешали слиянию холдинга с одной из строительных компаний.

 
 
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