Тонко, стильно и качественно: обзор элегантного монитора Philips 245C

Фронтальная панель решена в духе минимализма целиком и полностью. О боковой и верхней рамках уже было сказано выше, а нижняя, на контрасте довольно толстая, отделана окрашенным под шлифованный алюминий пластиком, который хорошо гармонирует с серебристой подставкой.

Из целостной общей картины выбивается только прилив прозрачного пластика с надписью «Philips», выполняющий по совместительству роль индикатора состояния. Без него было бы лучше, а узнаваемую надпись стоило перенести на серебристую полоску вверх — хуже бы точно не было. Но, что имеем, то имеем.

В общем же Philips 245C выглядит приятно, полностью соответствуя духу времени.

Компоновка стандартна. В этой модели не нашлось места ни для встроенных колонок, ни для USB-хаба, ни для интегрированной web-камеры, но эти вещи не являются первостепенными для монитора. А вот набор разъемов, включающий HDMI, D-Sub и DisplayPort, вполне достаточный.