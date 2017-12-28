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Тонко, стильно и качественно: обзор элегантного монитора Philips 245C
29.12.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Монитор Philips 245C, о котором пойдет речь сегодня, этакий космополит от техники: утонченный дизайн наверняка понравится молодежи, а вот качественная цветопередача порадует людей среднего возраста — профессионалов по части графики. Словом, эта модель способна удовлетворить запросы большинства потребителей. А раз так, самое время взглянуть на новинку повнимательнее.
Достаешь из коробки монитор и удивляешься весу: кажется, что производитель забыл вложить внутрь самое главное, а между половинками пенопласта, в лучших традициях посылок из китая, запрятан пенопласт или полиэтилен – настолько легким (практически невесомым!) кажется устройство. Но обмана нет: внутри действительно находится монитор.
Для своих 24 дюймов (23,8 дюйма, если быть точнее) монитор получился не только непривычно легким (масса с подставкой — всего 2,87 кг, как три пакета молока), но и очень компактным. Сперва, конечно же, отмечаешь три рамки экрана – верхнюю и боковые, их толщина составляет примерно 8 мм. Многие смартфоны сейчас толще!
А уже при установке отмечаешь небывало тонкий в верхней части корпус: толщина там — около сантиметра. Частично добиться этого позволило исключение из внутренней конструкции блока питания — он выносной и требует немного пространства на столе пользователя.
Фронтальная панель решена в духе минимализма целиком и полностью. О боковой и верхней рамках уже было сказано выше, а нижняя, на контрасте довольно толстая, отделана окрашенным под шлифованный алюминий пластиком, который хорошо гармонирует с серебристой подставкой.
Из целостной общей картины выбивается только прилив прозрачного пластика с надписью «Philips», выполняющий по совместительству роль индикатора состояния. Без него было бы лучше, а узнаваемую надпись стоило перенести на серебристую полоску вверх — хуже бы точно не было. Но, что имеем, то имеем.
В общем же Philips 245C выглядит приятно, полностью соответствуя духу времени.
Компоновка стандартна. В этой модели не нашлось места ни для встроенных колонок, ни для USB-хаба, ни для интегрированной web-камеры, но эти вещи не являются первостепенными для монитора. А вот набор разъемов, включающий HDMI, D-Sub и DisplayPort, вполне достаточный.
Единственный орган управления, джойстик, тоже вынесен на заднюю панель. Как показала практика, пользоваться им даже удобнее, чем кнопками, а на освоение уходит не больше пары минут.
Отклонение джойстика влево выводит меню из семи предустановок с говорящими обозначениями: Text, Office, Photo, Movie, Game и т.д. В русском переводе есть «косяки»: например, Text переведен как «текста». Но вряд ли для кого-то это смутит.
Нажатие на джойстик вверх выводит подменю, в котором можно выбрать источники видеосигнала, нажатие вниз активирует шкалу регулировки громкости. Ну а нажатие вправо вызывает полноценное меню с массой настроек.
Подставка — встроенная, позволяет регулировать только угол наклона в стандартном диапазоне от -5 до 20 °.
Подставка идет прикрученной к самому монитору — уже успевшая за многие годы стать обязательной процедура сборки монитора в данном случае упразднена. Девушки наверняка оценят! Увы, но вместе с этим упразднена и возможность использования альтернативной подставки VESA, она пала жертвой сверхтонкого корпуса.
Основные характеристики монитора для удобства приводим таблицей.
В коробке с монитором находится блок питания с подключаемым сетевым кабелем, кабели HDMI и D-Sub, краткая инструкция и компакт-диск с драйверами. Тут все стандартно и без сюрпризов.
Начинаем, как обычно, с яркости и контрастности. В данном случае они составляют, соответственно, 217 кд/кв.м и 773:1. Расхождения с заявленными данными есть, но «вилку» можно назвать стандартной. Примерно то же расхождение в характеристиках наблюдаем и в других мониторах.
Равномерность подсветки показательна. Добиться такой картины в моделях с относительно небольшой диагональю, конечно же, проще. Интересно, что и Glow-эффект не особо выражен.
Цветовая температура составляет 6030К — практически строго посередине между пограничными значениями белой точки (от 5000 до 6500К).
Гамма настроена интересно: кривые расходятся вначале, потом собираются вместе, и дальше… расходятся еще больше. Причем один цвет, синий, практически идеально повторяет исходную кривую, а вот красный и зеленый «пляшут». Это говорит о том, что несмотря на заявления производителя о качественной и правильной цветопередаче, монитор лучше все же подвергнуть дополнительной калибровке после покупки. Но это если стоит задача профессионально работать с цветом. Если такой задачи не стоит, то калибровкой можно пренебречь.
Насчет расширенной цветовой палитры производитель не соврал, доказательством чему служат изображения ниже.
Практически все значения deltaE, по всему диапазону, находятся ниже отметки 2 единиц. Это очень хороший знак «профпригодности» монитора — точность цветопередачи на высоте. Но гамму все же подправить надо.
Углы обзора нормальные, но по вертикали угол мог бы быть и больше.
А вот время отклика вполне на уровне для модели на матрице IPS.
И действительно в играх Philips 245C не преподносит никаких проблем. Даже в динамичных шутерах и гонках отсутствуют характерные для «не быстрых» моделей шлейфы. Динамичные сцены в кино тоже удаются замечательно.
Хотели расширенный цветовой диапазон? Пожалуйста? Нужен true современный лук? Вот он, распишитесь. Ну а что по поводу дополнительных возможностей? А это, уж извините, к другим моделям…
Philips 245C делает две вещи делает практически безупречно: выглядит сам и показывает картинку. Разве от монитора требуется что-то большее? Да, для профессиональной работы с графикой надо поколдовать над гаммой, но вряд ли это можно назвать проблемой.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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