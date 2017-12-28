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SVEN PS-190: стильная домашняя портативная акустика с часами, будильником и массой возможностей подключения
29.12.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Или это спрос так сказался на портативной акустике, или производители хорошенько подсуетились, но на рынке Bluetooth-колонок в последнее время стало много новых и довольно интересных моделей. SVEN PS-190 – как раз из таких.
Раньше ведь как было: нужна сверхкомпактная Bluetooth-колонка для отпуска или вылазок на природу – пожалуйста, выбор широк и многообразен. А вот если захотелось прикупить что-то помощнее и преимущественно для стационарного использования, то в лучшем случае можно было отыскать лишь парочку подходящих моделей. Сейчас вторая категория заметно преобразилась, и это хорошая новость для тех, кто ищет акустику преимущественно для использования дома. PS-190 в эту среду вписывается более чем.
Система представляет собой прямоугольник габаритами 229 х 70 х 95 мм и массой 800 граммов. Размеры явно больше, чем у обычной Bluetooth-колонки с одним динамиком, но тут акцент сделан на качестве звучания (динамиков два, причем диаметр каждого превышает 5 см!), строгом и стильном дизайне и расширенном наборе возможностей.
Система представлена комбинированным черно-серым исполнением. Дизайн явно тяготеет к «хайтеку», но без труда должен вписаться в любой другой современный интерьер. В общем, акустику с чистой совестью можно назвать стильной, а по внешнему виду даже сразу и не скажешь, что перед вами именно акустическая система. Дело в том, что в режиме ожидания на встроенной экране отображается время – и SVEN PS-190 легко принять за настольные часы. Но часы эти – с секретом.
Расположенные на верхней панели клавиши управления в количестве шести штук должны натолкнуть непосвященного на мысль о том, что часы – не единственная функция устройства.
И действительно, PS-190, как и любая современная Bluetooth-акустика – это мульти универсал, способный подключаться к источнику звука как «по воздуху» (через Bluetooth), так и по проводу (кабель mini-jack->mini-jack включен в комплект поставки), а также воспроизводить музыку с USB-флешек и карточек памяти. К сменным накопителям, к слову, есть только два требования: объем не более 32 ГБ и файловая система FAT 32.
Но если флешки с музыкой у вас нет, то есть повод ее приобрести. Дело в том, что в SVEN PS-190 есть встроенный будильник, и он позволяет проигрывать любую мелодию. Но для этого на флешке (или карте памяти) надо создать папку «ALARM» и вложить в нее MP3-файл, который и будет использоваться в качестве мелодии будильника. Ну а так как просыпаться под приятную музыку полезнее, чем под занудное «бип-бип», то лучше все же потратиться на лишнюю флешку или карточку памяти небольшого объема.
Еще в PS-190 есть режим сна. Эта функция присутствует только в PS-190, в унифицированных моделях PS-175 и PS-185 ее нет. В настройках акустики можно указать временной интервал таймера автоматического отключения: 15, 30, 60 или 120 минут. Это удобная функция для тех, кто привык засыпать под музыку.
Встроенный FM-приемник обладает средней чувствительностью: в городе с примерно 30 FM-станциями в автоматическом режиме обнаружено было 13. Остальные можно добавить в ручном режиме, но качество приема оставшихся будет желать лучшего.
В работе с приемником нужно иметь ввиду, что комплектный кабель USB, используемый также для зарядки системы, выполняет роль антенны. Так что для нормальной работы радиоприемника его наличие обязательно.
Интегрированный дисплей значительно облегчает взаимодействие с системой: с его помощью проще ориентироваться в каналах и частотах радиоприемника. Да и в целом, не будь дисплея, то не было бы ни часов, ни будильника, функциональность бы пострадала. Так что экран в PS-190 – обязательный элемент нормального режима работы системы. Как, к слову, и аккумуляторная батарея емкостью 2000 мАч: она является интегральной частью электронной начинки, поэтому ни в коем разе нельзя пытаться заменить ее. Благо, корпус акустики системы неразборный – на нем не найти ни одного винта.
Раз уж коснулись корпуса, то нельзя не сказать несколько слов о материалах, примененных в нем. Серебристые накладки сверху и снизу – пластиковые, задняя часть – тоже. А вот черные боковины изготовлены из металла, на вид очень толстого.
Фронтальная панель оформлена мелкой металлической сеткой, одновременно и защищающей динамики, и не препятствующей прохождению звуковой волны.
Пожалуй, самая главная из вышеупомянутых клавиш управления – это вторая слева, Mode. Она последовательно переключает источники звука, позволяет войти в режим часов, сна и будильника.
Клавиши Play/Pause и перемотки, наряду со своими непосредственными функциями, используются для настройки часов и будильника, станций FM-приемника и т.д. Также клавиша Play/Pause используется для ответа на звонки в том случае, если при Bluetooth-соединении с телефоном вам поступает звонок (т.н. режим громкой связи). Несмотря на то, что визуально микрофон в конструкции PS-190 не определить, он есть – производитель спрятал его за экраном.
Ну и конечно же не обошлось без выделенных клавиш регулировки громкости.
К работе проигрывателя файлов нет никаких вопросов: все просто и понятно. Достаточно вставить флешку или карточку памяти, и сразу же начнется проигрывание музыки с них. Увы, встроенный проигрыватель не читает файлы FLAC и не видит папки – все файлы воспроизводятся по общему списку.
Соединение по Bluetooth с телефоном или планшетом происходит гладко, но на ноутбуке может потребоваться ввести код – четыре ноля. Качество связи без провода не отличается от проводного, и это приятно.
Что же касается звучания SVEN PS-190 в общем, то оно, надо признать, очень качественное. Производитель заявляет, что система отыгрывает диапазон от 100 до 22 000 Гц, и субъективные впечатления подтверждают эти данные. По крайней мере, в этой системе бас реально присутствует, без каких-либо намеков. Середина чистая, а вот верхам не хватает четкости, но все равно сцена получается глубокой.
Эта система в состоянии не только заменить встроенную акустику ноутбука или уж тем более смартфона или планшета, но и, пожалуй, она играет покачественнее некоторых телевизоров. Так что дома от PS-190 определенно будет прок вне зависимости от того, работает ли эта акустика как самостоятельное устройство или трудится в связке с тем же ТВ.
К тому же при всех наворотах PS-190 по-прежнему остается портативной системой, которую можно запросто вытянуть из ламповой домашней обстановки и поставить на дачный стол или вовсе забросить на дерево во время очередного выезда на природу. И даже в этих спартанских условиях система будет радовать качественным звуком, а большой запас по громкости позволит легко озвучивать даже большие пространства.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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SVEN PS-190: стильная домашняя портативная акустика с часами, будильником и массой возможностей подключения
Или это спрос так сказался на портативной акустике, или производители хорошенько подсуетились, но на...
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