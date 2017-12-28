SVEN PS-190: стильная домашняя портативная акустика с часами, будильником и массой возможностей подключения

И действительно, PS-190, как и любая современная Bluetooth-акустика – это мульти универсал, способный подключаться к источнику звука как «по воздуху» (через Bluetooth), так и по проводу (кабель mini-jack->mini-jack включен в комплект поставки), а также воспроизводить музыку с USB-флешек и карточек памяти. К сменным накопителям, к слову, есть только два требования: объем не более 32 ГБ и файловая система FAT 32.

Но если флешки с музыкой у вас нет, то есть повод ее приобрести. Дело в том, что в SVEN PS-190 есть встроенный будильник, и он позволяет проигрывать любую мелодию. Но для этого на флешке (или карте памяти) надо создать папку «ALARM» и вложить в нее MP3-файл, который и будет использоваться в качестве мелодии будильника. Ну а так как просыпаться под приятную музыку полезнее, чем под занудное «бип-бип», то лучше все же потратиться на лишнюю флешку или карточку памяти небольшого объема.

Еще в PS-190 есть режим сна. Эта функция присутствует только в PS-190, в унифицированных моделях PS-175 и PS-185 ее нет. В настройках акустики можно указать временной интервал таймера автоматического отключения: 15, 30, 60 или 120 минут. Это удобная функция для тех, кто привык засыпать под музыку.

Встроенный FM-приемник обладает средней чувствительностью: в городе с примерно 30 FM-станциями в автоматическом режиме обнаружено было 13. Остальные можно добавить в ручном режиме, но качество приема оставшихся будет желать лучшего.

В работе с приемником нужно иметь ввиду, что комплектный кабель USB, используемый также для зарядки системы, выполняет роль антенны. Так что для нормальной работы радиоприемника его наличие обязательно.