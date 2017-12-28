Протекший авианосец и скриншоты из игры: самые громкие неудачи военных в 2017 году

Уходящий год отметился целым рядом происшествий: техника давала сбои, падали вертолеты и самолеты, ломалось новейшее оборудование, а военные в качестве сводок с боевых действий демонстрировали кадры из видеоигры. 42.TUT.BY собрал самые резонансные военные неудачи 2017 года. И начнем мы с ближайших соседей.

Несчастливый флагман Украины

Украинские ВМС переживают не самые лучшие времена. На днях флоту оказался не нужным некогда грозный крейсер «Украина» — корабль так долго стоял у причала, что его оборудование и вооружение пришли в негодность.



Фото: «Вконтакте Военный Осведомитель»

А ведь когда-то это был настоящий «убийца авианосцев», достроенный на 95 процентов. Сейчас флагман украинского флота всего лишь сторожевой корабль (или фрегат, как его классифицируют), который в последнее время преследуют неудачи.



Фото: 048.ua

Зимой «Гетман Сагайдачный» вмерз в лед в Военной гавани порта Одессы, и некоторое время не выходил в море. Затем, ближе к лету, было решено отремонтировать судно,

Заказ на ремонт корабля получил киевский судостроительный завод «Ленинская кузница». Всего на ремонт флагмана было выделено 14,5 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов).



Фото: vmsu.info

Интересно, что дизельный двигатель флагмана вышел из строя сразу после ремонта корабля. В сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины говорилось: «Учитывая возможные негативные последствия для боеготовности ВМС ВСУ и с целью устранения нарушений закона, военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тысяч гривен (около 25 тыс. долларов. — Прим. ред)».

Неоспоримые доказательства от Минобороны России

«Неоспоримое подтверждение» прикрытия американскими военными боевиков ИГИЛ от российского Минобороны оказалось скриншотом из мобильной игры.

Минобороны написало, что кадры сделаны 9 ноября этого года российскими беспилотниками в районе города Абу-Камал.



Фото: twitter.com/mod_russia

«Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США „международной коалиции“ с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат. Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ», — отметило ведомство.



Фото: facebook.com/mod.mil.rus



Изображение: youtube.com

Один из снимков полностью совпадает с кадром игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Это симулятор управления летающей батареей непосредственной поддержки подразделений Lockheed AC-130 Spectre.

После появления информации в СМИ Минобороны удалило фотографии и заверило, что виновник наказан.

Стрельба не по мишени во время «Запад-2017»

16 сентября — в третий день российско-белорусских учений «Запад-2017» — в Ленинградской области произошли сразу два ЧП с участием вертолета Ка-52.



Фото: 66.ru

Об этом рассказал РБК источник, близкий к Минобороны, и подтвердил источник из авиационной отрасли. После полета, во время которого Ка-52 дал залп в сторону зрителей, произошел еще один непроизвольный выстрел.

Первый незапланированный выстрел прозвучал в 14.00: экипаж Ка-52 — подполковник Смахтин А. В. и старший лейтенант Волчков А. С. — выполнил взлет с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон Лужский. В 14.47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8.

После этого старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. Из-за незапланированного пуска ракет три человека получили ранения. Минобороны подтвердило, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это «произошло в другой период времени». Сообщения о раненых людях при инциденте в ведомстве назвали «глупостью».

Второй инцидент с Ка-52 (еще один случайный пуск) произошел в 17.12 — уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, рассказал источник РБК, близкий к Минобороны.

Британия лишилась эсминцев

В ВМС Великобритании сложилась неприятная ситуация с новейшими эсминцами типа Daring. Последний такой исправный корабль HMS Diamond сломался в ноябре этого года в Персидском заливе. В итоге все шесть британских эсминцев в данный момент непригодны для выполнения боевых заданий (при том, что первый корабль этого типа передан флоту в 2009 году, а последний — в 2013-м).



Фото: Times photographer Richard Pohle

Стоимость каждого эсминца «Тип-45» составляет порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов, или 1,4 миллиарда долларов. Была запланирована серия из 12 кораблей, но из-за их высокой стоимости построено только 6.

Учитывая новизну конструкции, эсминцы «Тип-45» страдают от технических неисправностей. Например, в июне 2016 года высокая температура воды в Персидском заливе стала причиной выхода из строя силовой установки одного из кораблей данного типа.

Королевский авианосец протек

Новый авианосец Queen Elizabeth вошел в состав королевских ВМС седьмого декабря 2017 года. Стоимость корабля — 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, или 4,1 миллиарда долларов. Кстати, почти в такую же сумму (4,4 млрд долларов) американцам обошелся эсминец Zumwalt.



Фото: wikimedia.org

Однако уже первое плавание корабля оказалось не совсем удачным: авианосец был отправлен в ремонт из-за возникшей течи . Неисправен оказался уплотнитель вала, из-за этого корабль принимает около 200 литров забортной воды в час.

Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способен развивать скорость до 25 узлов. На авианосце возможно размещение около 1,6 тысячи человек, а стандартная авиагруппа корабля — до 40 самолетов и вертолетов.

Zumwalt опять сломался

Второй американский эсминец класса Zumwalt — USS Michael Monsoor — покинул верфь четвертого декабря для испытаний и вернулся обратно пятого. Через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры гармоник, которые защищают чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности.



Изображение: youtube.com

В итоге эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть на полную мощность, что необходимо было проверить в ходе испытаний. Напомним, что в прошлом году неудачи преследовали головной корабль этой серии — эсминец Zumwalt, который смог сломаться от забортной воды.

Долетел на трех двигателях

В феврале этого года военно-транспортный самолет Airbus A400M Grizzly сломался во время первого зарубежного визита министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен.

О поломке стало известно во время посадки в аэропорту Каунаса, у A400M отказал один из двигателей. В Литву Урсула фон дер Ляен прилетела, чтобы посетить 130 немецких военных, которые прибыли в страну в рамках плана НАТО по укреплению восточного фланга.



Фото: tagesschau.de

Эффектной рекламы нового военно-транспортного самолета не получилось: министру и сопровождающим лицам пришлось пересесть на старый C-160 Transall, чтобы вернуться обратно в Германию.

Airbus A400M Grizzly для министра обороны был закуплен немецким военным ведомством в конце 2016 года, и полет в Каунас был для него первым зарубежным вылетом.



Изображение: youtube.com

A400M постоянно преследуют неполадки. Например, одна из проблем — чрезмерный перегрев и выход из строя отдельных элементов, вторая — появление металлической стружки в маслосистеме редуктора.

В 2015 году такой самолет разбился во время испытаний. Тогда военный транспортник пробыл в воздухе всего три минуты и упал неподалеку от испанского города Севилья, где его и изготовили. В катастрофе, причиной которой стал сбой программного обеспечения в элементе управления двигателем, погибли четыре члена экипажа.