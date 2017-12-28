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Протекший авианосец и скриншоты из игры: самые громкие неудачи военных в 2017 году
29.12.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Уходящий год отметился целым рядом происшествий: техника давала сбои, падали вертолеты и самолеты, ломалось новейшее оборудование, а военные в качестве сводок с боевых действий демонстрировали кадры из видеоигры. 42.TUT.BY собрал самые резонансные военные неудачи 2017 года. И начнем мы с ближайших соседей.
Несчастливый флагман Украины
Украинские ВМС переживают не самые лучшие времена. На днях флоту оказался не нужным некогда грозный
А ведь когда-то это был настоящий «убийца авианосцев», достроенный на 95 процентов. Сейчас флагман украинского флота всего лишь сторожевой корабль (или фрегат, как его классифицируют), который в последнее время преследуют неудачи.
Зимой «Гетман Сагайдачный»
Заказ на ремонт корабля получил киевский судостроительный завод «Ленинская кузница». Всего на ремонт флагмана было выделено 14,5 миллиона гривен (около 550 тысяч долларов).
Интересно, что дизельный двигатель флагмана
Неоспоримые доказательства от Минобороны России
«Неоспоримое подтверждение» прикрытия американскими военными боевиков ИГИЛ от российского Минобороны
Минобороны написало, что кадры сделаны 9 ноября этого года российскими беспилотниками в районе города Абу-Камал.
«Командование российской группировки войск дважды обращалось к командованию возглавляемой США „международной коалиции“ с предложением о проведении совместных действий по уничтожению отступающих колонн ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат. Однако американцы в категоричной форме отказались наносить авиаудары по террористам ИГИЛ», — отметило ведомство.
Один из снимков полностью совпадает с кадром игры AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron. Это симулятор управления летающей батареей непосредственной поддержки подразделений Lockheed AC-130 Spectre.
После появления информации в СМИ Минобороны удалило фотографии и заверило, что виновник наказан.
Стрельба не по мишени во время «Запад-2017»
16 сентября — в третий день российско-белорусских учений «Запад-2017» — в Ленинградской области произошли сразу два ЧП с участием вертолета Ка-52.
Об этом
Первый незапланированный выстрел прозвучал в 14.00: экипаж Ка-52 — подполковник Смахтин А. В. и старший лейтенант Волчков А. С. — выполнил взлет с аэродрома Пушкин и совершил перелет на полигон Лужский. В 14.47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты (НАР) С-8.
После этого старший лейтенант Волчков получил команду прекратить выполнение задачи, изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. Из-за незапланированного пуска ракет три человека получили ранения. Минобороны подтвердило, что вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это «произошло в другой период времени». Сообщения о раненых людях при инциденте в ведомстве назвали «глупостью».
Второй инцидент с Ка-52 (еще один случайный пуск) произошел в 17.12 — уже после приземления вертолета на взлетно-посадочную полосу, рассказал источник РБК, близкий к Минобороны.
Британия лишилась эсминцев
В ВМС Великобритании сложилась неприятная ситуация с новейшими эсминцами типа Daring. Последний такой исправный корабль HMS Diamond
Стоимость каждого эсминца «Тип-45» составляет порядка 1 миллиарда фунтов стерлингов, или 1,4 миллиарда долларов. Была запланирована серия из 12 кораблей, но из-за их высокой стоимости построено только 6.
Учитывая новизну конструкции, эсминцы «Тип-45» страдают от технических неисправностей. Например, в июне 2016 года высокая температура воды в Персидском заливе стала причиной выхода из строя силовой установки одного из кораблей данного типа.
Королевский авианосец протек
Новый авианосец Queen Elizabeth вошел в состав королевских ВМС седьмого декабря 2017 года. Стоимость корабля — 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, или 4,1 миллиарда долларов. Кстати, почти в такую же сумму (4,4 млрд долларов) американцам обошелся эсминец Zumwalt.
Однако уже первое плавание корабля оказалось не совсем удачным: авианосец был отправлен в ремонт из-за возникшей
Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров способен развивать скорость до 25 узлов. На авианосце возможно размещение около 1,6 тысячи человек, а стандартная авиагруппа корабля — до 40 самолетов и вертолетов.
Zumwalt опять сломался
Второй американский эсминец класса Zumwalt — USS Michael Monsoor — покинул верфь четвертого декабря для испытаний и вернулся обратно пятого. Через день после отправления с верфи у корабля
В итоге эсминец лишился возможности использовать сложную электрическую сеть на полную мощность, что необходимо было проверить в ходе испытаний. Напомним, что в прошлом году неудачи преследовали головной корабль этой серии — эсминец Zumwalt, который смог
Долетел на трех двигателях
В феврале этого года военно-транспортный самолет Airbus A400M Grizzly сломался во время первого зарубежного визита министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляен.
О поломке стало известно во время посадки в аэропорту Каунаса, у A400M отказал один из двигателей. В Литву Урсула фон дер Ляен прилетела, чтобы посетить 130 немецких военных, которые прибыли в страну в рамках плана НАТО по укреплению восточного фланга.
Эффектной рекламы нового военно-транспортного самолета не получилось: министру и сопровождающим лицам пришлось пересесть на старый C-160 Transall, чтобы вернуться обратно в Германию.
Airbus A400M Grizzly для министра обороны был закуплен немецким военным ведомством в конце 2016 года, и полет в Каунас был для него первым зарубежным вылетом.
A400M постоянно преследуют неполадки. Например, одна из проблем — чрезмерный перегрев и выход из строя отдельных элементов, вторая — появление металлической стружки в маслосистеме редуктора.
В 2015 году такой самолет разбился во время испытаний. Тогда военный транспортник пробыл в воздухе всего три минуты и упал неподалеку от испанского города Севилья, где его и изготовили. В катастрофе, причиной которой стал сбой программного обеспечения в элементе управления двигателем, погибли четыре члена экипажа.
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Уходящий год отметился целым рядом происшествий: техника давала сбои, падали вертолеты и самолеты, ломалось новейшее оборудование, а военные в качестве сводок...
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