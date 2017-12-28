Трансформация рынка ЦОД: какие решения будущего предлагает сегодня компания Lenovo?

К современному оборудованию для дата-центров предъявляются повышенные требования. Распределение расходов на аппаратную инфраструктуру к 2020 году, согласно прогнозам IDC, будет выглядеть так: если общий объем рынка вырастет на $13 млрд., то сегмент традиционной серверной инфраструктуры сократится при этом на 4%, а сегменты программно-определяемой инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений (HPC) и гипермасштабируемой инфраструктуры, напротив, вырастут. По данным IDC, 3-е место по объему продаж на мировом рынке серверов на x86-архитектуре сегодня занимает компания Lenovo, предлагающая полный спектр решений для сегментов традиционной и программно-определяемой инфраструктуры, а также HPC под марками ThinkSystem и ThinkAgile.

Начнем знакомство с решений Lenovo для традиционной инфраструктуры. Сегодня этот рынок является самым большим и высококонкурентным, хотя и постепенно сокращается. В этом году Lenovo обновила продуктовую линейку и представила ряд новых продуктов.

Универсальный сервер Lenovo ThinkSystem SR630 на базе двух процессоров Intel Xeon семейства Scalable отличается самой емкой подсистемой хранения и высочайшей производительностью среди всех серверов Lenovo высотой 1U. Благодаря большому количеству вариантов процессоров, накопителей и разъемов ввода-вывода вы сможете превратить ресурсы в службы; анализировать потоковые данные; повысить производительность виртуализированных систем обработки транзакций; облегчить горизонтальное масштабирование хранилищ данных.

Стоечный сервер ThinkSystem SR650 высотой 2U отличает разнообразие возможных конфигураций, что делает его подходящим решением для гиперконвергентной инфраструктуры или программно-определяемой системы хранения данных.

Среди бюджетных решений выделяются серверы SR530 и SR550 высотой 1U и 2U соответственно. Они подойдут как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий, которое ищут оптимальное соотношение стоимости, производительности, надежности и безопасности.

Серверы ThinkSystem SR570 и SR590 подойдут для построения частных и публичных облаков, виртуализации и поддержки инфраструктурных приложений. Оптимальное сочетание цены и возможностей.

Высокоплотные серверы ThinkSystem SR850 и SR860 (высотой 2U и 4U соответственно) поддерживают от двух до четырех процессоров. Они отличаются высокой гибкостью и способностью к развитию по мере роста ваших потребностей. Оба варианта являются отличным решением для задач виртуализации тяжелых нагрузок и приложений, а также машинного обучения, требовательных к производительности подсистемы ввода-вывода.

ThinkSystem SR950 является самым высокоплотным 8-процессорным сервером в мире, но при этом имеет высоту всего 4U. Стоит оговориться, что в минимальной конфигурации SR950 может быть использовано два процессора. В арсенале сервера 19 (!) слотов для установки карт расширения. При этом доступ ко всем подсистемам прост, что значительно облегчает и удешевляет обслуживание. ThinkSystem SR950 отличается впечатляющими возможностями масштабирования. В зависимости от конфигурации, он может быть использован для OLTP-приложений, обработки больших данных, виртуализации, аналитики финансовых потоков и многих других сложных вычислительных задач. Фактически SR950 является уникальным предложением на рынке, у которого в настоящий момент нет конкурентов.

Системы хранения данных ThinkSystem серии DS предлагают максимальную производительность и масштабируемость по наиболее выгодным среди подобного класса устройств ценам.

Массив Lenovo ThinkSystem DS2200 рассчитан на малый и средний бизнес, а также удаленные филиалы. Он вмещает до 12 3,5" или 24 2,5" HDD и SSD, а при использовании трех модулей расширения поддерживает до 96 накопителей. Фактически, при стоимости решения начального уровня DS2200 предоставляет функционал корпоративного класса.

Более продвинутые DS4200 и DS6200 способны справиться с задачами любой сложности, возлагаемыми на систему хранения данных. Поддерживаются девять модулей расширения, что позволяет установить до 240 накопителей. Массивы DS4200 и DS6200 могут использоваться в качестве главного хранилища, для консолидированного резервного копирования, автоматического аварийного восстановления и прочих схожих по нагрузкам задач.

Перейдем к программно-определяемой инфраструктуре. Тенденция рынка сегодня заключается в приобретении заказчиками предварительно настроенных и интегрированных решений с завода, которые зачастую поставляются прямо в стойке и их достаточно просто подключить в сеть. Такие продукты представлены в портфеле Lenovo под маркой ThinkAgile.

Программно-определяемые решения ThinkAgile серий VX и HX поддерживают масштабирование, обеспечивая высокую производительность и надежность. Они позволяют развернуть гиперконвергентные решения на основе VMware vSAN. В серии HX предусмотрена интеграция с облаком Google, а в VX – с облачным сервисом Amazon.

ThinkAgile SX для Microsoft Azure Stack позволяет быстро развернуть гибридное облако. Гиперконвергентное решение поможет вам в развитии облачных служб, при этом вы можете не беспокоиться об инфраструктуре, т.к. оно представляет собой готовый стоечный продукт. ThinkAgile сочетает все преимущества общедоступного облака с безопасностью и управляемостью локальной среды.

Система хранения данных Lenovo Storage DX8200N на платформе NexentaStor является одним из вариантов программно-определяемых систем хранения данных Lenovo StorSelect (SDS). С ее помощью можно оперативно развернуть новые системы хранения данных.

Lenovo DX8200C на базе Cloudian представляет собой эффективное хранилище для большого объема неструктурированных данных. Она позволяет создать полнофункциональное локальное хранилище, совместимое с Amazon S3. Система на платформе Cloudian HyperStore обеспечивает масштабирование до уровня петабайт, гибкость конфигурирования, независимость от региона и мультитенантность.

Система DX8200D базируется на платформе DataCore. Она дает возможность создавать блочные и файловые хранилища. Доступны шесть различных модификаций, которые могут использоваться в качестве SAN-сервера или виртуализации СХД, благодаря чему вы сможете выбрать максимально подходящую модель в зависимости от масштаба развертывания.

HPC в ассортименте Lenovo представлены несколькими моделями.

В сервере ThinkSystem SD650, состоящем из двух независимых процессорных узлов, реализовано новое поколение водяного охлаждения. Использование для охлаждения воды позволяет снизить затраты на электроэнергию и свести к минимуму уровень шума даже когда система работает на пике производительности. Благодаря этому совокупные расходы на расчет математической модели при включенном Hyper-Threading или решение других сложных вычислительных задач будут небольшими.

Lenovo ThinkSystem SD530 представляет собой сверхплотную систему с четырьмя вычислительными узлами. Эта система создана для высокопроизводительных вычислений с запасом на будущее. Благодаря поддержке двух модулей расширения, в каждый из которых можно установить по две видеокарты, появляется возможность расчета 3D-моделей.

Lenovo DSS-G – это серверная система хранения данных, используемых для обработки большинства перечисленных выше задач. Комплекс позволяет максимально удовлетворить потребности в хранении данных и быстрый доступ к ним.

В продуктовой линейке 2017 года применяется последнее поколение процессоров Intel Xeon семейства Scalable. Они поддерживают новейшие технологии Intel, такие как Intel AVX-512, Intel QuickAssist, Intel Mesh, Intel Omni-Path Fabric, Intel Optane SSD, благодаря чему достигается существенный прирост производительности по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Особенно серьезно это ощущается в задачах виртуализации, производительных вычислений и хранения данных.

Все решения Lenovo для ЦОД имеют встроенные модули управления XClarity Controller. Это дает возможность централизованно управлять всей инфраструктурой ThinkSystem и ThinkAgile с помощью программного обеспечения XClarity Administrator.

Следует отметить, что вместе со своими решениями заказчики Lenovo получают и широкий спектр сопутствующих услуг и сервисов: централизованную поддержку, оперативный сервис с заменой вышедших из строя элементов и многое другое в зависимости от решений.

119 В блог