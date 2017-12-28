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"Умная колонка" не понимает эмоциональную бабушку

29.12.2017 14:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пользователь YouTube по имени Бен Актис поделился записью того, как его итальянская бабушка разговаривает с умной колонкой Google Home. Хотя устройство не ответило на большую часть обращений, харизматичная женщина сделала видео по-настоящему трогательным.

"Умная колонка" не понимает эмоциональную бабушку
Изображение: Ben Actis / youtube.com

Гаджет почти не реагировал на вопросы бабули, ведь вместо «Окей, Google», та произносила «Хеллоу, гу-гу» или «Окей, ку-ку». К тому же она говорила с сильным итальянским акцентом.

На один из вопросов колонка ответила, рассказав о погоде на следующий день. Бабушку это не на шутку напугало.

Правда, диалог скорее не задался, хоть женщина и постукивала по устройству для пущей надежности. В просьбе запустить музыку, бабушка напела мелодию, которую хотела услышать — но это тоже не помогло.

 
 
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Пользователь YouTube по имени Бен Актис поделился записью того, как его итальянская бабушка разговаривает с умной колонкой Google Home. Хотя устройство...

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