Пользователь YouTube по имени Бен Актис поделился записью того, как его итальянская бабушка разговаривает с умной колонкой Google Home. Хотя устройство не ответило на большую часть обращений, харизматичная женщина сделала видео по-настоящему трогательным.



Изображение: Ben Actis / youtube.com

Гаджет почти не реагировал на вопросы бабули, ведь вместо «Окей, Google», та произносила «Хеллоу, гу-гу» или «Окей, ку-ку». К тому же она говорила с сильным итальянским акцентом.

На один из вопросов колонка ответила, рассказав о погоде на следующий день. Бабушку это не на шутку напугало.

Правда, диалог скорее не задался, хоть женщина и постукивала по устройству для пущей надежности. В просьбе запустить музыку, бабушка напела мелодию, которую хотела услышать — но это тоже не помогло.