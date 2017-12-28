|
"Умная колонка" не понимает эмоциональную бабушку
29.12.2017 14:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователь YouTube по имени Бен Актис
Гаджет почти не реагировал на вопросы бабули, ведь вместо «Окей, Google», та произносила «Хеллоу, гу-гу» или «Окей, ку-ку». К тому же она говорила с сильным итальянским акцентом.
На один из вопросов колонка ответила, рассказав о погоде на следующий день. Бабушку это не на шутку напугало.
Правда, диалог скорее не задался, хоть женщина и постукивала по устройству для пущей надежности. В просьбе запустить музыку, бабушка напела мелодию, которую хотела услышать — но это тоже не помогло.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователь YouTube по имени Бен Актис поделился записью того, как его итальянская бабушка разговаривает с умной колонкой Google Home. Хотя устройство...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии