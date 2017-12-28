В Минске выбрали «СТАРТАП ГОДА 2017»

В число лучших белорусских стартапов уходящего года вошли приложение по мониторингу состояния легких Lung Passport, сверчковая ферма Crickets и сервис Kimchi!, создающий 3D-модель человека. Финалистов определили в рамках конкурса проектов на конференции «СТАРТАП ГОДА 2017», прошедшей 16 декабря в Минске.
Конференция «СТАРТАП ГОДА» прошла уже в третий раз. В этом году она собрала более 500 участников из разных стран, а в конкурсе стартапов за звание лучшего сражалось более 30 проектов. Главная цель конференции и конкурса «СТАРТАП ГОДА» - содействие реализации стратегии цифровизации белорусской экономики и созданию ИТ-страны, говорит директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии» Алексей Шабловский:
- Здесь каждый хороший стартап может найти инвестора. Под хорошим мы имеем в виду технологический стартап, который имеет MVP, построенную финансовую модель, сформированную команду, а также высокий уровень вовлечения команды и готовность действовать несмотря на трудности. Это важно, ведь инвесторы ищут только те стартапы, где команда твердо намерена довести дело до конца - реализовать проект и заработать денег. Мы очень рады, что на «СТАРТАП ГОДА» такие проекты есть.
Тому подтверждение - финалисты и призеры конкурса. Победителями «СТАРТАП ГОДА 2017» стали:
Lung Passport - сервис от минской команды разработчиков Healthy Networks для проверки состояния легких с помощью мобильного приложения и цифрового стетоскопа. Создатели ориентируются на людей с хроническими заболеваниями легких и родителей, которые беспокоятся за здоровье ребенка и хотят мониторить состояние его дыхательных путей без вызова врача. Проект получил звание «СТАРТАП ГОДА» и кубок от компании «Стартап технологии». А также ценные призы: возможность обучения в Акселераторе Starta (Нью-Йорк) и $1000 от партнера премии - компании SKY INCOM.
crickets.by - ферма по выращиванию сверчков специально для употребления в пищу. Чтобы сверчки были съедобными, в Crickets.by разработали специальный вид комбикорма. Создатели AgroTech-стартапа утверждают, что они первыми в Беларуси заняли эту нишу. Команда уверена, что у проекта большое будущее: «Сверчковые фермы есть в США, Канаде и Европе, в Таиланде сверчки - основной продукт потребления туристами, ведь это один из самых полезных представителей насекомых», - говорится на сайте стартапа.
Kimchi! - сервис для создания 3D-модели человека на основе его движений. Основных сфер применения разработки две: это развлечения (модель человека может перевоплотиться в кого угодно) и сурдоперевод. Проект получил награду от компании SAP - бесплатный доступ к аккаунту на SCP сроком на год и приглашение на SAP Forum, а также приз от Российской венчурной компании (РВК) - сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS.
Помимо тройки лучших стартапов в финал также вышли:
Benefit Video - сервис по созданию обучающих видео.
IQeon - децентрализованная игровая, позволяющая зарабатывать на игровых достижениях.
WiseSoil - проект по переработке отходов в энергию.
Combeep - агрегатор автосервисов с удобной системой коммуникации между клиентом и сервисом.
FEDO IT - агрегатор парковок.
uKit AI - технология улучшения сайтов с помощью искусственного интеллекта.
Среди них тоже есть призеры конкурса проектов - партнеры премии отдельно наградили перспективные стартапы, которые не попали в ТОП-3. В частности, проект IQeon получил бесплатное резиденство в коворкинге Sputnik Space (Нью-Йорк) от Starta Accelerator. Стартап WiseSoil получил возможность пройти программу ускорения на базе Contarian Ventures, Vilnius Tech Park и Startup Lithuania. Приз от РВК - сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS - получил стартап uKit AI.
Кроме того, уже в день мероприятия некоторые стартапы получили предложения от инвесторов, рассказал Алексей Шабловский:
- Начало положено. Со своей стороны мы готовы предоставить поддержку и сопровождение проектов вплоть до сделки с инвесторами. Мы ставим себе непростую задачу - выявить все стартапы, достойные внимания инвесторов, подготовить их к питчингу и довести до сделки. С этой целью мы проводим специальные мероприятия для инвесторов и стартапов.
В рамках конференции состоялись мастер-классы и панельные дискуссии с участием экспертов и венчурных инвесторов из Беларуси, стран ЕС, США, Китая и Израиля.
Хедлайнером конференции стал Вал Джердес, партнер Innov8 Global Ventures (Силиконовая Долина, США). Спикер рассказал белорусским стартаперам как превратить технологии в мощные продукты и рационально организовать структуру компании. Эксперт поделился опытом построения собственных успешных компаний, рассказал о взаимодействии стартапов с крупными венчурными фондами и корпорациями, такими как Apple и Lockheed Martin.
«Лайфхаками» по работе с инвесторами поделился управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital (США) Сергей Васильев.
О практике развития венчурной экосистемы Израиля говорил в своем выступлении Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер фонда Atooro (Израиль).
Про ключевые вопросы реформирования белорусского законодательства и приведение его к самым высоким мировым стандартам рассказали директор группы компаний Belhard Игорь Мамоненко и партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры» Дмитрий Матвеев.
О процессе развитии ИТ и стартап-инфраструктуры в Республике Беларусь рассказал участникам конференции начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom Николай Мельников, он, в частности рассказал о запуске первого собственного дата-центра velcom в Минском районе, который готов предоставить белорусским стартапам облачные ресурсы и вычислительные мощности.
Серия докладов была посвящена венчурной экосистемы Литовской Республики. Так, руководитель Startup Lithuania Роберта Рудокене рассказала об экосистеме стартапов и инвестиционной привлекательности Литвы. О преимуществах программы Startup Visa и процедуре подачи заявок рассказала руководитель проектов Startup Visa Lithuania Наталья Лиходедова. Вопросы законодательства и налогообложения в Литве раскрыла в своем докладе адвокат и партнер юридической фирмы Triniti Вилия Вешунайте. Об инвестиционных возможностях Литвы рассказал Дарюс Жакайтис, исполнительный директор Vilnius Tech Park и учредитель инвестфонда Contrarian Ventures. Он также рассказал о программе Fast Track Accelerator.
Бренд-директор платформы электронных сервисов для современного образования Знай·бай Александр Тепляков выступил с мастер-классом «Тренды и перспективы стартапов в области EdTech».
О сервисах для разработки мобильных приложений рассказала Юлия Вильховая, руководитель направления в Business Process Technologies.
Лучшие кейсы использования мобильных технологий со всего мира представил Иван Горшунов, сооснователь .etc.
О платформе для создания инновационных решений SAP Cloud Platform рассказал Дмитрий Литвинов, руководитель центра экспертизы по Аналитическим и Платформенным решениям SAP.
Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступил центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии». Платиновым партнером конференции выступил крупнейший частный телеком-оператор velcom. Золотым партнером стало ОАО «Белагропромбанк». Серебряный партнер - компания SKY INCOM. Официальным партнером выступила компания Business Process Technologies. Компания SAP выступила партнером трека IoT. Startup Lithuania и Фонд Contarian Ventures выступили партнерами трека Energy. Генеральным партнером трека EdTech стала платформа электронных сервисов для образования Знай•бай. Поддержали мероприятие Starta Accelerator (Нью-Йорк), Российская венчурная компания (РВК), Минский городской исполнительный комитет и ассоциация «Белбренд». Образовательными партнерами выступили Moscow Business School и Московский технологический институт.
В рамках конференции состоялись пресс-конференция, а также несколько панельных дискуссий с участием экспертов и инвесторов.
Участники пресс-конференции:
Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии» (Беларусь)
Мельников Николай Юрьевич, начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom (Беларусь)
Дмитрий Примак, заместитель начальника управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагромпромбанк» (Беларусь)
Вал Джердес, инвестор, партнер Innov8 Global Ventures (США)
Участники панельной дискуссии «Тренды стартап индустрии и инвестиционный климат»:
Игорь Мамоненко, директор группа компаний Belhard
Дмитрий Матвеев, партнер юридической фирмы «Алейников и партнеры»
Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап технологии»
Валерий Остринский, инвестор и предприниматель
Участники панельной дискуссии «Будущее Healthy&MedTech стартапов»:
Александр Терещенко, нейрохирург, теле- и радиоведущий (Беларусь)
Эдгар Давтян, CEO в IT Bounty (Россия),
Евгения Коновалова, CEO&founder Science guide (Россия),
Александр Чуприс, вице-президент «Энцевира» (Беларусь),
Валентина Дынич, руководитель Департамента образовательных проектов Ассоциации «БелБренд» и другие;
Сергей Терёшкин, генеральный директор «Ойл Ресурс Групп»;
Виктор Шустер, управляющий партнер сервисов schools.by schoolpay и ЯКласс.
Приятным бонусом для победителей стали сертификаты на активный отдых от компаний-партнеров. Среди них сертификаты на джип-тур, полет на мотодельтаплане, услуги массажа, конные прогулки от компании DАROO, сертификат на посещение кинотеатров от компании BYCARD.
Компания SVEN также приготовила ряд подарков для призеров и конкурсов: игровые комплекты, акустические системы, флагманские гарнитуры, наушники.
Интернет-магазин Literatura.by для призеров и участников предоставила книги о стартапах.
В заключение белорусский певец Дмитрий Каминский исполнил для участником мероприятия несколько композиций.
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