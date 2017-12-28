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Не открывайте видео: в Facebook распространяется вредоносный вирус

29.12.2017 15:21 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. В социальной сети Facebook распространяется вредоносное программное обеспечение, маскируемое под видеофайл формата MP4, сообщает Sputnik.

Вирус имеет вид архива, в названии которого присутствует слово video. Внутри архива находится вредоносный вирус — файл с расширением "exe".

Не открывайте видео: в Facebook распространяется вредоносный вирус
© Pexels
Facebook уведомит пользователей о заимствовании их фотографий

Sputnik обращает внимание читателей: необходимо проверять скачиваемые из социальных сетей файлы антивирусом.

Если вы стали отправителем или получателем вируса, первым делом проверьте компьютер антивирусом. После этого рекомендуется сменить пароль на Facebook и установить двухфакторную аутентификацию. Она гарантирует доступ к профилю только в случае подтверждения доступа по SMS.

Подобная ситуация уже случалась в конце августа. Тогда от имени друзей пользователям приходила ссылка на видеоролик. При попытке просмотреть видеоролик пользователь автоматически скачивал вредоносное программное обеспечение. Сценарии могли немного различаться в зависимости от браузера, однако итог был одним и тем же, компьютер оказывался заражен вирусом.

Следите за своей безопасностью в Facebook, так как безответственное отношение к этому вопросу может навредить и вам, и людям, которые находятся в вашем списке друзей.

 
Теги: Минск
 
 
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Вредоносная программа маскируется под видеофайл формата MP4 и рассылается в виде архива.

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