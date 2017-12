Основатель Bethesda считает, что если контейнеры с лутом исчезнут, то цена современных игр увеличится

Основатель Bethesda и ZeniMax Media Кристофер Уивер, отошедший от дел компании в 2002 году, высказал свое мнение на ситуацию с "контейнерами" в современных играх ААА-класса, таких как Star Wars Battlefront II, Need for Speed: Payback, Forza Motorsport 7, Middle-earth: Shadow of War и Destiny 2. По его мнению, как только разработчики полностью откажутся от идеи внедрения лут-боксов непосредственно в игровой процесс, то розничная цена таких игр значительно подрастет.





Стоит отметить, что современные ААА-игры из-за развития технологий и требований к одной только графике имеют совершенно другие бюджеты, нежели даже 10 лет назад, так что просто их продажа практически не приносит создателям чистой прибыли. Сейчас микротранзакции, контейнеры, сезонные пропуска - напротив, спасение для многих игровых тайтлов. Особенно это касается одиночных игр со взрослым рейтингом, ведь те не ориентированы под массового пользователя. Впрочем, пока разработчики не идут на интеграцию контента в таких проектах, поэтому игры вроде Wolfenstein II: The New Colossus и Evil Within 2 от тех же Bethesda, при отличных оценках геймеров и критиков, еле окупают затраты на производство.