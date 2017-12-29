LG и Samsung поспешили откреститься от замедления своих смартфонов

Компании LG и Samsung решили воспользоваться скандалом вокруг замедления смартфонов от Apple и решительно заявили, что не допускают подобного отношения к своим пользователям.





Официальный представитель LG сообщил через пресс-службу, что компания дорожит совей репутацией с самого основания, и такого, как замеление старых смартфонов с целью показать существенную разницу с новыми моделями «никогда не было и не будет».

Мобильное подразделение Samsung также не стало стоять в стороне, настояв на утверждении, что «качество продукции и поддержка пользователей всегда было и является по сей день главным приоритетом компании».

Apple всячески пытается исправить за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone. Купертинская компания уже принесла официальные извинения, а также сообщила, что снижает цены на замену аккумулятора в смартфоне iPhone 6 с нынешних $79 до $29 и с помощью будущего обновления iOS привнесет возможность узнать текущее состояние батареи.