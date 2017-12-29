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Apple извинилась за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone и пообещала все исправить

29.12.2017 20:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Apple пытается исправить за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone. Купертинская компания уже принесла официальные извинения, а также сообщила, что снижает цены на замену аккумулятора в смартфоне iPhone 6 с нынешних $79 до $29 и с помощью будущего обновления iOS привнесет возможность узнать текущее состояние батареи. Понятно, что Apple не может пойти на попятную полностью и убрать программное замедление, потому как данное решение только усугубит ситуацию, ведь тем самым компания подтвердит недобросовестные мотивы, которые ей приписывают.

Apple извинилась за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone и пообещала все исправить

Ситуация вокруг намеренного замедления компанией Apple старых моделей iPhone через обновления ПО приобрела опасный ход, потому как к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission.

Напомним, неделей ранее Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности.

 
 
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Apple пытается исправить за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone. Купертинская...

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