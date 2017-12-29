Apple извинилась за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone и пообещала все исправить

Apple пытается исправить за ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone. Купертинская компания уже принесла официальные извинения, а также сообщила, что снижает цены на замену аккумулятора в смартфоне iPhone 6 с нынешних $79 до $29 и с помощью будущего обновления iOS привнесет возможность узнать текущее состояние батареи. Понятно, что Apple не может пойти на попятную полностью и убрать программное замедление, потому как данное решение только усугубит ситуацию, ведь тем самым компания подтвердит недобросовестные мотивы, которые ей приписывают.





Ситуация вокруг намеренного замедления компанией Apple старых моделей iPhone через обновления ПО приобрела опасный ход, потому как к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission.

Напомним, неделей ранее Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности.