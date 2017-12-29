Итоги Года науки: электровелосипеды, центр ЖКХ и IT-страна

Sputnik продолжает подводить итоги уходящего 2017-го. Этот год был объявлен в Беларуси Годом науки — предполагалось, что за 12 месяцев для этой сферы будет сделано многое, а сами ученые и разработчики порадуют всех новыми идеями. К каким результатам мы пришли в науке и технологиях — в специальном обзоре.

Провели II Съезд ученых

Главным событием этого года в науке стало проведение 12-13 декабря второго республиканского Съезда ученых Беларуси. В Минске для этого собрались сотни исследователей и специалистов со всей страны — они обсудили проблемы и представили свое видение будущего, а на второй день съезда пообщались и с президентом Александром Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Второй съезд ученых Беларуси

В ходе съезда было решено "приземлять" науку и активнее внедрять ее в производство, найдены пути поощрения талантливых ученых и тех, чьи наработки действительно используются. Высказался глава государства и о том, как "крышует" наших ученых, а также велел активнее разрабатывать беспилотники.

Все материалы о II Республиканском съезде ученых читайте в специальном сюжете >>

Подписан "Декрет о ПВТ 2.0"

В конце декабря президент подписал прорывной для белорусской IT-сферы документ: декрет "О развитии цифровой экономики". Теперь в республике созданы не только уникальные условия для работы высокотехнологических компаний, включая применение английского права и значительные льготы, но и вводятся в правовое поле понятия блокчейн, криптовалюты, smart-контракты, майнинг и прочее.

Результатов подписания декрета стоит ожидать со следующего года, но уже понятно, что многое изменится. IT-компании встретили документ аплодисментами, а с его подписанием Беларусь вновь прозвучала во всех мировых СМИ.

Читайте все самое важное о декрете "О развитии цифровой экономики" на Sputnik >>

В Академии наук начали изучать сферу ЖКХ

В 2017-м при Национальной академии наук Беларуси был создан новый структурный элемент — Научно-исследовательский центр жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Предполагается, что в нем исследователи и специалисты будут решать вопросы модернизации всей системы предоставления коммунальных услуг в целом.

Возглавил центр председатель отраслевой профсоюзной организации работников НАН Беларуси Вадим Китиков — не только профсоюзник, но и доктор технических наук. Пока центр лишь "раскачивается", но уже сам факт его создания — интересная деталь о Годе науки в стране.

Белорусский суперкомпьютер — мощнее "Скифа"

В самой НАН в этом году особенно гордились разработкой портативного суперкомпьютера. По словам председателя президиума Академии Владимира Гусакова, новое устройство выполняет до 20 триллионов операций в секунду, а по мощности в два с половиной раза превосходит первую версию белорусского суперкомпьютера "Скиф" — при этом новое устройство меньше по размерам.



© Sputnik/ Иван Руднев Суперкомпьютер СКИФ К-1000

Суперкомпьютер получил название СКИФ К-1000, и он занял 98-е место в списке 500 самых производительных компьютеров мира. К слову, именно наш портативный суперкомпьютер считается самым мощным на территории Восточной Европы и СНГ.

Электротранспорт made in Belarus

Активно разрабатывают белорусские ученые электротранспорт. Например, минский "Белкоммунмаш" продолжил выпускать электробусы, которые активно курсируют по улицам страны.

Выпустили в этом году в Беларуси и свой электровелосипед — по словам создателей, он надежнее и лучше китайского аналога. Опробовали велосипед с мотором и корреспонденты Sputnik >>





© Sputnik / Виктор Толочко На заводе "Оптрон" разработали первый белорусский электровелосипед

Представили в Беларуси и свой электрокар — с ним уже познакомили высшее руководство страны. Президент вскоре опробовал и американскую Tesla, после чего попросил и белорусских разработчиков закончить работу над отечественной моделью. Тогда Лукашенко высказывался о том, что свой аналог Tesla республика могла бы делать и с китайцами — например, на открывшемся недавно заводе "БелДжи".

Есть еще один по-настоящему прорывной момент в теме электротранспорта — разработка уникального суперконденсатора белорусскими учеными. Этот элемент должен быть вскоре представлен — и он может стать настоящей гордостью страны.

Наши стартапы продолжают скупать

Если в 2016-м вся страна обсуждала покупку Facebook белорусского стартапа MSQRD, то в уходящем наш стартап вновь попал в ленты мировых бизнес-новостей: Google купил белорусскую компанию в области искусственного интеллекта AIMatter.

Компания активно работает над развитием искусственного интеллекта и нейронными сетями, а большинству пользователей они известны благодаря приложению по интерактивному "окрашиваю" волос Fabby.

Кроме того, в этом году стало известно и о том, что американский такси-стартап Gett приобретает разработанный в Минске проект Juno — к слову, его созданием занимался "отец" Viber Игорь Магазинник.

И это еще не все

Конечно, итогов года науки куда больше, чем может вместить в себя одна статья: и работа белорусских ученых над лекарством от ВИЧ, и обнаружение археологами из БГУ ложки старше маски Тутанхамона, и появление первой белорусской криптовалюты. Следите за новостями в рубрике "Науки и технологии" и узнавайте все самое важное >>