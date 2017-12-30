Биткоин дешевеет в последний день 2017-го

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Курс биткоина продолжил снижаться 31 декабря — за сутки криптовалюта подешевела на 6,36%, свидетельствуют данные биржи Coinmarketcap.

В середине декабря стоимость биткоина достигала исторического максимума — 20 тысяч долларов, — однако вскоре заметно подешевела, потеряв в стоимости порядка семи тысяч долларов.



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На торгах 31 декабря курс биткоина продолжил снижаться. За сутки самая известная криптовалюта потеряла 6,36% стоимости и опустилась ниже 13 тысяч долларов — до 12,9 тысяч.

Многие эксперты критически относятся к криптовалютам и считают их своеобразным "мыльным пузырем", а с пирамидами МММ биткоины сравнивал и глава Банка Развития Сергей Румас. ПО прогнозам многих специалистов биткоин сохранит высокую волатильность, а в следующем году его курс может буквально "рухнуть".

Впрочем, доходность биткоина по итогам 2017-го достигла более 1300% — на начало января криптовалюта стоила менее тысячи долларов. Уже в 2017-м в Беларуси состоялась первая операция по покупке недвижимости за биткоины, а в конце декабря криптовалюты стали официально легализированы после подписания президентом декрета "О развитии цифровой экономики".