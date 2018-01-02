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Apple может приобрести Netflix
02.01.2018 16:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Источники сообщают, что компания Apple планирует приобрести онлайнового телевизионного гиганта Netflix. Вероятность заключения данной сделки сейчас оценивается в 40%, а возможная сумма составляет $220 млрд, при $194,2 млрд капитализации канала.
Напомним, несколько месяцев назад Apple начинала привлекать известных актёров, режиссёров и телеведущих, планируя запустить собственные развлекательные шоу и сериалы. Ранее купертинской компании приписывали возможную покупку Disney, но теперь вероятность сместилась в сторону Netflix. Так или иначе, приобретение обоих игроков позволила бы Apple без особых трудностей занять значительную долю рынка теле-контента.
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Источники сообщают, что компания Apple планирует приобрести онлайнового телевизионного гиганта Netflix....
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