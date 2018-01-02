Разработчики расширят онлайн-режим в Need for Speed: Payback

Сообщается, что издатель EA и студия Ghost Games намерены ввести в Need for Speed: Payback бесплатный онлайн-режим, который позволит игрокам совместно исследовать мир игры. Ранее любые контакты между пользователями ограничивались специально отведенной многопользовательской гонкой, так что новый режим может существенно повлять на общий интерес к проекту. Другие подробности и дата выхода дополнения пока не объявлены





Need for Speed: Payback вышла на всех актуальных палтформах 10 ноября, после чего удостоилась достаточно средних отзывов критиков и игроков. Хотя отмечается, что игра в целом имеет неплохую техническую реализацию и механику, пользователи оказались расстроены системой игрового прогресса, построенной на контейнерах с лутом.