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Разработчики расширят онлайн-режим в Need for Speed: Payback

02.01.2018 22:26 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Сообщается, что издатель EA и студия Ghost Games намерены ввести в Need for Speed: Payback бесплатный онлайн-режим, который позволит игрокам совместно исследовать мир игры. Ранее любые контакты между пользователями ограничивались специально отведенной многопользовательской гонкой, так что новый режим может существенно повлять на общий интерес к проекту. Другие подробности и дата выхода дополнения пока не объявлены

Разработчики расширят онлайн-режим в Need for Speed: Payback

Need for Speed: Payback вышла на всех актуальных палтформах 10 ноября, после чего удостоилась достаточно средних отзывов критиков и игроков. Хотя отмечается, что игра в целом имеет неплохую техническую реализацию и механику, пользователи оказались расстроены системой игрового прогресса, построенной на контейнерах с лутом.

 
 
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Сообщается, что издатель EA и студия Ghost Games намерены ввести в Need for Speed: Payback бесплатный онлайн-режим,...

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