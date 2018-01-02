Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition имеет критические проблемы совместимости с некоторыми старыми играми

Вышедшее в начале декабря глобальное обновление пакета драйверов для видеокарт AMD под названием Radeon Software Adrenalin Edition имеет критические проблемы совметимости с некоторыми DX9-приложениями. Пользователи массово жалуются на невозможность запуска таких игр, как Command & Conquer Tiberium Wars, Command & Conquer 3 Kane’s Wrath, Command & Conquer Red Alert 3, Command & Conquer 4 Tiberian Twilight, Battle for Middle Earth 1-2 и The Witcher Enhanced Edition.





Немногим ранее представитель технической поддержки AMD заявил, что компания не собирается тратить ценные инженерные ресурсы на проблемы, обсуловленные использованием устаревшего программного интерфейса в старых играх. Это заявление вызвало сильное возмущение комьюнити, поэтому сейчас компания поспешила откреститься от частного заявления своего специалиста: «Спасибо вам за отзывы! На основе полученной нами информации о данной проблеме, я рад сообщить вам, что мы собираемся исправить этот недочёт как можно скорее», - говорится в новом сообщении.

Radeon Software Adrenalin Edition доступна для загрузки на официальном сайте в соответствующем разделе для всех актуальных видеокарт, начиная от Radeon HD 7000. В нем появилась новая важная функция - интерфейс Radeon Overlay, позволяющий менять множество настроек драйвера и игрового приложения "на лету". Кроме общих улучшений производительности, драйвер очень серьезно оптимизирует системы с несколькими видеокартами. К примеру, в игре Far Cry Primal связка из двух Radeon RX 580 обеспечивает ровно двукратный прирост в сравнении одной карточкой. Также разработчики выпустили и мобильное приложение AMD Link, доступное для iOS и Android. Оно позволяет выводить на дисплей смартфона редактируемые характеристики графического адаптера и управлять функцией ReLive.