﻿ Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition имеет критические проблемы совместимости с некоторыми старыми играми. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition имеет критические проблемы совместимости с некоторыми старыми играми

02.01.2018 22:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Вышедшее в начале декабря глобальное обновление пакета драйверов для видеокарт AMD под названием Radeon Software Adrenalin Edition имеет критические проблемы совметимости с некоторыми DX9-приложениями. Пользователи массово жалуются на невозможность запуска таких игр, как Command & Conquer Tiberium Wars, Command & Conquer 3 Kane’s Wrath, Command & Conquer Red Alert 3, Command & Conquer 4 Tiberian Twilight, Battle for Middle Earth 1-2 и The Witcher Enhanced Edition.

Драйвер AMD Radeon Software Adrenalin Edition имеет критические проблемы совместимости с некоторыми старыми играми

Немногим ранее представитель технической поддержки AMD заявил, что компания не собирается тратить ценные инженерные ресурсы на проблемы, обсуловленные использованием устаревшего программного интерфейса в старых играх. Это заявление вызвало сильное возмущение комьюнити, поэтому сейчас компания поспешила откреститься от частного заявления своего специалиста: «Спасибо вам за отзывы! На основе полученной нами информации о данной проблеме, я рад сообщить вам, что мы собираемся исправить этот недочёт как можно скорее», - говорится в новом сообщении.

Radeon Software Adrenalin Edition доступна для загрузки на официальном сайте в соответствующем разделе для всех актуальных видеокарт, начиная от Radeon HD 7000. В нем появилась новая важная функция - интерфейс Radeon Overlay, позволяющий менять множество настроек драйвера и игрового приложения "на лету". Кроме общих улучшений производительности, драйвер очень серьезно оптимизирует системы с несколькими видеокартами. К примеру, в игре Far Cry Primal связка из двух Radeon RX 580 обеспечивает ровно двукратный прирост в сравнении одной карточкой. Также разработчики выпустили и мобильное приложение AMD Link, доступное для iOS и Android. Оно позволяет выводить на дисплей смартфона редактируемые характеристики графического адаптера и управлять функцией ReLive.

 
 
Ссылка на источник 105
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вышедшее в начале декабря глобальное обновление пакета драйверов для видеокарт AMD под названием Radeon...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Разработчики расширят онлайн-режим в Need for Speed: Payback
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика