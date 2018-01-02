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Американец случайно установил новый рекорд в "Тетрис"
03.01.2018 08:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Тетрис — одна из старейших компьютерных игр в мире. Разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым еще в 1984 году, она в том или ином виде дожила до наших дней. Более того, существуют огромные сообщества игроков, соревнующихся онлайн.
В частности, речь идет о версии «Тетриса» для приставки NES («Денди»), выпущенной в 1989 году. В ней игроки стараются как можно быстрее очистить первые 100 линий в игре.
Американец Джонас Ньюбайер, играющий под ником NubbinsGoody, играя на скорость
Посмотрите, как он радуется своему результату (примерно на третьей минуте стрима):
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Тетрис — одна из старейших компьютерных игр в мире. Разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым еще в 1984 году, она в том или ином виде дожила...
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