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Американец случайно установил новый рекорд в "Тетрис"

03.01.2018 08:58 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Тетрис — одна из старейших компьютерных игр в мире. Разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым еще в 1984 году, она в том или ином виде дожила до наших дней. Более того, существуют огромные сообщества игроков, соревнующихся онлайн.

В частности, речь идет о версии «Тетриса» для приставки NES («Денди»), выпущенной в 1989 году. В ней игроки стараются как можно быстрее очистить первые 100 линий в игре.

Американец Джонас Ньюбайер, играющий под ником NubbinsGoody, играя на скорость совершенно случайно установил другой рекорд — впервые в мире он смог набрать 300 тысяч очков менее чем за 2 минуты. А на следующий день он таки добился основного результата, возглавив таблицу тех, кто быстрее всего очистил 100 линий.

Посмотрите, как он радуется своему результату (примерно на третьей минуте стрима):

 
 
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Тетрис — одна из старейших компьютерных игр в мире. Разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым еще в 1984 году, она в том или ином виде дожила...

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