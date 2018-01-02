Стали известны предполагаемые характеристики и цена полноэкранного Xiaomi Redmi Note 5

Во второй половине года компания Xiaomi анонсирует новый полноэкранный смартфон Redmi Note 5, который сможет похвастаться сдвоенной основной камерой. Об этом сообщает Gizmochina.





Скорее всего, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 632 частотой в 1,8 ГГц. Оперативной памяти установят 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Последнюю можно будет расширить картами microSD. Диагональ дисплея с минимальными боковыми рамками составит 5,99 дюймов, соотношение сторон — 18:9.

Сканер отпечатков пальцев, возможно, расположится на задней стороне аппарата. Над ним — модули сдвоенной основной камеры, каждый разрешением в 12 Мп. Предполагаемая стоимость новинки — около 245 долларов.

По более ранней информации , Xiaomi не планирует выпуск Redmi Note 5. Обозреватель Gizmochina уточняет, что в компании могут ограничиться недавно анонсированным Redmi 5 Plus.

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