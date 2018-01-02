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Стали известны предполагаемые характеристики и цена полноэкранного Xiaomi Redmi Note 5

03.01.2018 09:45 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во второй половине года компания Xiaomi анонсирует новый полноэкранный смартфон Redmi Note 5, который сможет похвастаться сдвоенной основной камерой. Об этом сообщает Gizmochina.

Стали известны предполагаемые характеристики и цена полноэкранного Xiaomi Redmi Note 5

Скорее всего, гаджет будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 632 частотой в 1,8 ГГц. Оперативной памяти установят 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Последнюю можно будет расширить картами microSD. Диагональ дисплея с минимальными боковыми рамками составит 5,99 дюймов, соотношение сторон — 18:9.

Сканер отпечатков пальцев, возможно, расположится на задней стороне аппарата. Над ним — модули сдвоенной основной камеры, каждый разрешением в 12 Мп. Предполагаемая стоимость новинки — около 245 долларов.

По более ранней информации, Xiaomi не планирует выпуск Redmi Note 5. Обозреватель Gizmochina уточняет, что в компании могут ограничиться недавно анонсированным Redmi 5 Plus.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Xiaomi:

 
 
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Во второй половине года компания Xiaomi анонсирует новый полноэкранный смартфон Redmi Note 5, который сможет похвастаться сдвоенной основной камерой. Об этом сообщает...

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