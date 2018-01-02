ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Популярному блогеру пришлось извиниться за прогулку по "лесу самоубийц"

03.01.2018 10:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский YouTube-блогер Логан Пол извинился за то, что показал на видео тело одной из жертв суицида в Японском лесу Аокигахара. Об этом рассказывает The Verge.

Популярному блогеру пришлось извиниться за прогулку по "лесу самоубийц"
Кадр из удаленного ролика. Изображение: YouTube / Logan Paul / theverge.com

Логан Пол — 22-летний блогер из США, на YouTube у него более 15 миллионов подписчиков. 1 января он загрузил видео под названием «Мы нашли мертвое тело в японском лесу самоубийц».

В начале ролика блогер мрачно рассказывает, что «это самый реальный влог, который он когда-либо публиковал». На видео Пол и его друзья готовятся провести ночь в лесу, а после идут по лесу и натыкаются на тело, висящее на веревке. «Бро, мы что нашли мертвеца в лесу самоубийц?» — говорит Пол одному из своих товарищей. После блогеры звонят в полицию и продолжают стоять рядом с телом, делясь впечатлениями.

Лицо жертвы не видно, однако в кадре есть его руки, одежда и брошенная сумка. «Самоубийство — не шутка. Депрессия и психические заболевания — не шутка», — говорит в Пол на камеру в конце ролика.

Хотя в видео не было рекламы, интернет-пользователи раскритиковали Пола за эксплуатацию темы самоубийств, а также за то, что его приятели улыбаются в кадре. В социальных сетях появились призывы к YouTube «принять меры» и заблокировать канал.

В итоге блогер сам удалил видео через сутки после публикации и принес свои извинения. По его словам, целью ролика было «повысить осведомленность о самоубийстве и его предотвращении», однако на него обрушился «муссон негатива». «Я раньше никогда не сталкивался с таким количеством критики потому, что никогда раньше не совершал таких ошибок», — написал он.

 
 
Ссылка на источник 149
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский YouTube-блогер Логан Пол извинился за то, что показал на видео тело одной из жертв суицида в Японском лесу Аокигахара. Об этом рассказывает The Verge.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Стали известны предполагаемые характеристики и цена полноэкранного Xiaomi Redmi Note 5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика