Украинский оперативно-тактический комплекс «Гром» проходит испытания. Новое видео с испытаний опубликовал на своем канале YouTube «Национальный промышленный портал».

Сообщается, что новинка способна поражать одиночные и групповые стационарные цели на расстоянии 50−280 километров. Масса боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты составляет 480 килограммов.

Одновременно с этим роликом появилось другое видео , где говорится, что испытания двигателя новой ракеты для ОТРК «Гром-2» закончились неудачно и конструкторам пришлось делать работу над ошибками.

«Гром-2» позиционируется как ответ российскому ОТРК «Искандер». «Искандер», в частности, был применен на учениях «Запад-2017», тогда ракета комплекса преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат.