ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине показали новый ракетный комплекс - аналог "Искандера"

03.01.2018 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Украинский оперативно-тактический комплекс «Гром» проходит испытания. Новое видео с испытаний опубликовал на своем канале YouTube «Национальный промышленный портал».

Сообщается, что новинка способна поражать одиночные и групповые стационарные цели на расстоянии 50−280 километров. Масса боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты составляет 480 килограммов.

Одновременно с этим роликом появилось другое видео, где говорится, что испытания двигателя новой ракеты для ОТРК «Гром-2» закончились неудачно и конструкторам пришлось делать работу над ошибками.

«Гром-2» позиционируется как ответ российскому ОТРК «Искандер». «Искандер», в частности, был применен на учениях «Запад-2017», тогда ракета комплекса преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат.

 
 
Ссылка на источник 149
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский оперативно-тактический комплекс «Гром» проходит испытания. Новое видео с испытаний опубликовал на своем канале YouTube «Национальный промышленный...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика