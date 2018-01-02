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В Украине показали новый ракетный комплекс - аналог "Искандера"
03.01.2018 10:53 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Украинский оперативно-тактический комплекс «Гром» проходит испытания. Новое видео с испытаний
Сообщается, что новинка способна поражать одиночные и групповые стационарные цели на расстоянии 50−280 километров. Масса боевого блока одноступенчатой баллистической ракеты составляет 480 килограммов.
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«Гром-2» позиционируется как ответ российскому ОТРК «Искандер». «Искандер», в частности, был применен на учениях «Запад-2017», тогда ракета комплекса преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат.
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Украинский оперативно-тактический комплекс «Гром» проходит испытания. Новое видео с испытаний опубликовал на своем канале YouTube «Национальный промышленный...
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